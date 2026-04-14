Німеччина має зайнятись тими українцями, які незаконно виїхали з України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон, мають повернутися до України.
Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ у Німеччині, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Що стосується молодих людей, які сьогодні не в Україні, а за кордоном. Передусім, це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами, що щодо тих молодих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон, поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки, і багато хто з них поїхав, порушуючи українське законодавство, служби обох країни (України та Німеччини. - Ред.) повинні займатись цим питанням", - наголосив він.
За словами президента, ЗСУ хотіли б, щоб такі люди повернулися.
"Тому що потрібне питання справедливості. У нас люди, воїни на фронті, їм потрібні ротації. Вони ж хоч і залізні, кажуть українські воїни, але ж давайте чесно. У них є сім'ї, вони захищають свій дім, всю державу. Але відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов'язок і мобілізаційний вік", - наголосив Зеленський.
Водночас люди, які не досягли мобілізаційного віку та виїхали з України, мають на це право.
Що передувало?
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про співпрацю з Україною щодо повернення громадян, які перебувають за кордоном.
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