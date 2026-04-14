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Новини Мобілізація в Україні Виїзд чоловіків за кордон
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Німеччина має зайнятись тими українцями, які незаконно виїхали з України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон, мають повернутися до України.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ у Німеччині, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Що стосується молодих людей, які сьогодні не в Україні, а за кордоном. Передусім, це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами, що щодо тих молодих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон, поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки, і багато хто з них поїхав, порушуючи українське законодавство, служби обох країни (України та Німеччини. - Ред.) повинні займатись цим питанням", - наголосив він.

За словами президента, ЗСУ хотіли б, щоб такі люди повернулися.

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"Тому що потрібне питання справедливості. У нас люди, воїни на фронті, їм потрібні ротації. Вони ж хоч і залізні, кажуть українські воїни, але ж давайте чесно. У них є сім'ї, вони захищають свій дім, всю державу. Але відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов'язок і мобілізаційний вік", - наголосив Зеленський.

Водночас люди, які не досягли мобілізаційного віку та виїхали з України, мають на це право.

Що передувало?

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про співпрацю з Україною щодо повернення громадян, які перебувають за кордоном.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) мобілізація (3493) ухилянти (1466)
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Топ коментарі
+89
Це що, Міндічу і Цукерману доведеться повертатись і мобілізуватись штурмовиками у "скелю"?
Вірю, так і буде.
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14.04.2026 14:40 Відповісти
+73
"Справедливість" з цього рота дуже погано звучить.
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14.04.2026 14:45 Відповісти
+49
Ти ідіот, чи обкурився? Ти сам випустив 18-25 років! Ніхто не хоче бути м'ясом у "геніальних" операціях кацапа сирка
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14.04.2026 14:45 Відповісти

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