ВСУ хотели бы, чтобы мужчины мобилизационного возраста, которые выехали незаконно, вернулись из-за границы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призывного возраста, незаконно выехавшие за границу, должны вернуться в Украину.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Германии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что касается молодых людей, которые сегодня находятся не в Украине, а за границей. Прежде всего, это разные молодые люди. Я согласен с вами, что в отношении тех молодых людей, которые находятся в мобилизационном возрасте, которые уехали за границу, уехали временно, но оказалось, что на годы, и многие из них уехали, нарушая украинское законодательство, службы обеих стран (Украины и Германии. - Ред.) должны заниматься этим вопросом", - подчеркнул он.

По словам президента, ВСУ хотели бы, чтобы такие люди вернулись.

"Потому что это вопрос справедливости. У нас люди, воины на фронте, им нужны ротации. Они, хотя и железные, как говорят украинские воины, но давайте честно. У них есть семьи, они защищают свой дом, все государство. Но ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, у которого есть силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст", - подчеркнул Зеленский.

В то же время люди, не достигшие мобилизационного возраста и выехавшие из Украины, имеют на это право.

Что предшествовало?

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной относительно возвращения граждан, находящихся за рубежом.

