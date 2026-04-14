РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11070 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине Выезд мужчин за границу
1 868 30

ВСУ хотели бы, чтобы мужчины мобилизационного возраста, которые выехали незаконно, вернулись из-за границы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призывного возраста, незаконно выехавшие за границу, должны вернуться в Украину.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Германии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Что касается молодых людей, которые сегодня находятся не в Украине, а за границей. Прежде всего, это разные молодые люди. Я согласен с вами, что в отношении тех молодых людей, которые находятся в мобилизационном возрасте, которые уехали за границу, уехали временно, но оказалось, что на годы, и многие из них уехали, нарушая украинское законодательство, службы обеих стран (Украины и Германии. - Ред.) должны заниматься этим вопросом", - подчеркнул он.

По словам президента, ВСУ хотели бы, чтобы такие люди вернулись.

"Потому что это вопрос справедливости. У нас люди, воины на фронте, им нужны ротации. Они, хотя и железные, как говорят украинские воины, но давайте честно. У них есть семьи, они защищают свой дом, все государство. Но ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, у которого есть силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст", - подчеркнул Зеленский.

В то же время люди, не достигшие мобилизационного возраста и выехавшие из Украины, имеют на это право.

Что предшествовало?

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной относительно возвращения граждан, находящихся за рубежом.

Автор: 

Зеленський Владимир (23927) мобилизация (3032) уклонисты (1283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це що, Міндічу і Цукерману доведеться повертатись і мобілізуватись штурмовиками у "скелю"?
Вірю, так і буде.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:40 Ответить
+2
Тому що потрібне питання справедливості.

Даремно ТИ це сказав.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:40 Ответить
+2
А ті , що виїхали "законно" повертатися не повинні ...?
показать весь комментарий
14.04.2026 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Справедливість" з цього рота дуже погано звучить.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:45 Ответить
А Закон це Ти? Чи є вирок суду? Чотири ж ди ухилянт буде висловлювати засудлеве твердження що до інших ухилянтів... Це так по нашому, по Кварталівськи..., по єврейськи...
показать весь комментарий
14.04.2026 15:06 Ответить
А ті , що виїхали "законно" повертатися не повинні ...?
показать весь комментарий
14.04.2026 14:40 Ответить
Це що, Міндічу і Цукерману доведеться повертатись і мобілізуватись штурмовиками у "скелю"?
Вірю, так і буде.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:40 Ответить
Вони зараз Ормузьку протоку штурмують, заради того щоб в нас паливо не подорожчало, денно й нощно дбають про Україну.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:51 Ответить
ВСУ больше всего хотели тех, кого Зегевара "законно" за границу отдыхать отправил(18-22). "Да какая разница"(с).
показать весь комментарий
14.04.2026 14:41 Ответить
Тобто після 60 виїжджати вже не можна...
показать весь комментарий
14.04.2026 14:55 Ответить
Тобто цимиі не забороняли)
показать весь комментарий
14.04.2026 14:59 Ответить
ЗСУ хотіли ,а ти як Верховний головнокомандувач не хотів ? до речі там твої друзі шефір ,шурма в Ізраїлі міндіч ,цукерман.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:43 Ответить
А ти не хочеш підняти питання справедливості у своїх штурмових полках? Ширяєви та інші сірки дійсно хотіли б повернути всіх, окрім міндічів, бо їм завжди мало ресурсу.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:44 Ответить
ЗСУ би хотіли.. Служби повинні займатись.. Той хто має сили.. Тьху..
показать весь комментарий
14.04.2026 14:44 Ответить
Взагалі то, в Конституції України, розписано про захист України, і це прямий обов'язок зеленського на посаді цим опікуватися, а не маніпулювати «хотінням якого ЗСУ»!!!
Конституційний Суд із суддями, який числиться в Україні та отримують щомісяця гроші від Українців, може роздовбачити потужнику зеленському його ОБОВЯЗКИ і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, за наслідки його перебування на Банковій для Українців!!
показать весь комментарий
14.04.2026 14:44 Ответить
Ти ідіот, чи обкурився? Ти сам випустив 18-25 років! Ніхто не хоче бути м'ясом у "геніальних" операціях кацапа сирка
показать весь комментарий
14.04.2026 14:45 Ответить
І про це говорить чотириразовий ухилянт))))))) Пам'ятаю як бобік рвався в батальйон юзік
показать весь комментарий
14.04.2026 14:47 Ответить
Роль борцуна з ухилянством зєлє не дуже підходить...
показать весь комментарий
14.04.2026 14:47 Ответить
Взагалі то, ЗСУ хотіли б, дієво ЛЮСТРУВАТИ просто вірьовкою, осіб з Урядового кварталу за наслідки їх мародерства в Україні, з 2019:року!!!!
І Західні Партнери з ЗСУ солідарні….
показать весь комментарий
14.04.2026 14:47 Ответить
Базару нуль, логіка зрозуміла, але :
1. Шо по Арестовичам ?
2.Ті, які не мобілізаційного віку, але виїхали законно на років 20, ок ?
показать весь комментарий
14.04.2026 14:48 Ответить
Люди потрібні ЗСУ. А верховному головнокомандувачу ні?
показать весь комментарий
14.04.2026 14:49 Ответить
Знов обдовбився....А как народ хочет чтоб одно недоразумение уе... на... к е... навсегда....Вот так прям и говорят
показать весь комментарий
14.04.2026 14:49 Ответить
про це тріпає наш чотириразовий ухилянт
показать весь комментарий
14.04.2026 14:52 Ответить
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон,((( як можна без дозволу органів влади, виїхати незаконно з держави ,яка не прогнила корупцією??? "зхелені корупціонери спочатку створили умови, за котрих заплативши .корупційний податок ,можна було виїхати з України з фабрикованими документами.та дозволами.а тепер мають повернутися.щоб "зелене тцк їх відправляло до "штурмових загонів сирка" ,
показать весь комментарий
14.04.2026 14:52 Ответить
Зеленський цеж по твоїх схемах через твоїх людей вони виїхали))), а оце 18-25 що це було зегнида
показать весь комментарий
14.04.2026 14:53 Ответить
18-25 виїхали легально. Тут йдеться про тих, що виїхали нелегально, а таких відсотків 10 не більше.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:59 Ответить
Ми всі повинні чітко розуміти що існування України як держави смертельно небезпечно для всього режиму Зеленського. Поки існує Україна існують юридичні підстави для кримінального переслідування Зеленського і його поплічників в будь-якій локації світу. Саме тому знищення самої цієї можливості, знищення України як держави і є головною головним завданням цього режиму. Саме тому всі дії Зеленського слід розглядати виключно в цьому ракурсі і цій парадигмі. Зеленський практично припинив розслідування проти своїх поплічників, які вкрали з бюджету майже $1 млрд. Але питання інше - хто ж прикриє самого Зеленського? Тільки відсутність держави "Україна", як суб'єкту міжнародного права забезпечить спокійне життя Зеленського десь далеко-далеко...

Катастрофічно низький рівень управління вищого командування ЗС України Зеленський - Сирський призводить до колосальних втрат особового складу ЗС України, особливо у створених самим Сирським т.з. "штурмових військах". Залишки резервів Зеленський витискає з України, а Сирський перемелює своїми бездарними наказами на фронті тих, хто не виїхав.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:56 Ответить
Якась маячня. А якщо він закордоном одружився, має дітей, безпечну роботу за яку платять європейську зарплату? А якщо він втік нелегально, що заважає йому втікти так само з Німеччини, або у друге втікти з України в разі депортації? Якщо німці бажають втратити мільйони молодих білих людей, робочу силу, то будь ласка. Фінансуйте далі сирийців та африканців які живуть на пільги та коять кримінал.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:57 Ответить
шефір мабуть з жиковим та цукерманом
показать весь комментарий
14.04.2026 14:58 Ответить
Ні, тільки ті, хто голосував за Зеленського.
показать весь комментарий
14.04.2026 14:59 Ответить
Заголовок статті маніпуляційний, в промові Зе не йдеться про те, щоб цього хотіли саме ЗСУ!
показать весь комментарий
14.04.2026 15:04 Ответить
 
 