ВСУ хотели бы, чтобы мужчины мобилизационного возраста, которые выехали незаконно, вернулись из-за границы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призывного возраста, незаконно выехавшие за границу, должны вернуться в Украину.
Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Германии, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Что касается молодых людей, которые сегодня находятся не в Украине, а за границей. Прежде всего, это разные молодые люди. Я согласен с вами, что в отношении тех молодых людей, которые находятся в мобилизационном возрасте, которые уехали за границу, уехали временно, но оказалось, что на годы, и многие из них уехали, нарушая украинское законодательство, службы обеих стран (Украины и Германии. - Ред.) должны заниматься этим вопросом", - подчеркнул он.
По словам президента, ВСУ хотели бы, чтобы такие люди вернулись.
"Потому что это вопрос справедливости. У нас люди, воины на фронте, им нужны ротации. Они, хотя и железные, как говорят украинские воины, но давайте честно. У них есть семьи, они защищают свой дом, все государство. Но ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, у которого есть силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст", - подчеркнул Зеленский.
В то же время люди, не достигшие мобилизационного возраста и выехавшие из Украины, имеют на это право.
Что предшествовало?
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной относительно возвращения граждан, находящихся за рубежом.
Конституційний Суд із суддями, який числиться в Україні та отримують щомісяця гроші від Українців, може роздовбачити потужнику зеленському його ОБОВЯЗКИ і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, за наслідки його перебування на Банковій для Українців!!
1. Шо по Арестовичам ?
2.Ті, які не мобілізаційного віку, але виїхали законно на років 20, ок ?
Катастрофічно низький рівень управління вищого командування ЗС України Зеленський - Сирський призводить до колосальних втрат особового складу ЗС України, особливо у створених самим Сирським т.з. "штурмових військах". Залишки резервів Зеленський витискає з України, а Сирський перемелює своїми бездарними наказами на фронті тих, хто не виїхав.