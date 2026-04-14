Германия будет сотрудничать с Украиной по вопросу возвращения мужчин, - Мерц

Германия и Украина обсудили возвращение украинцев из-за границы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной в вопросе возвращения граждан, находящихся за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фридрих Мерц рассказал во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Германия будет сотрудничать с Украиной в вопросе возвращения украинских мужчин, выехавших за границу, поскольку важно, чтобы они оставались в Украине и помогали ей", - подчеркнул Мерц.

Что предшествовало? 

За год в Германии значительно увеличилось количество украинских мужчин в возрасте 18-63 лет среди беженцев, несмотря на запрет на выезд из Украины.

Норвегия ужесточила правила для украинских беженцев. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать коллективную защиту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Молдове задержали 11 таксистов, которые могли незаконно вывезти из Украины до 400 мужчин за $6-10 тысяч

Замість німецьких таурусів буде постачання української піхоти - так дешевше і менше конфліктів з росією.
14.04.2026 14:38 Ответить
Так не ховайся. Чи ти хворий бик? Чи здоровий, але не бик? То хто тоді ?😃
14.04.2026 14:46 Ответить
З Ізраілю депортації не буде здорових чоловіків?
14.04.2026 14:43 Ответить
Ну так ми ж щит Європи, сталевий дікабраз, тому всіх депортують
14.04.2026 14:27 Ответить
Das ist gut und richtig, Herr Merts.
14.04.2026 14:29 Ответить
14.04.2026 14:38 Ответить
Як шо ви не в курси, Тауруси не громадяни України.
14.04.2026 14:52 Ответить
Якщо ви не в курсі, Мерц набрехав і відмовився постачати тауруси.
14.04.2026 14:59 Ответить
Ми і від туарегів не відмовимся
14.04.2026 15:01 Ответить
В країні війна ,так жінки діти мають право , ну коли здорові бики ховаются від війни це абсурд.
14.04.2026 14:39 Ответить
14.04.2026 14:46 Ответить
Послухай виродку я ні від кого не ховаюся ,як деякі.
14.04.2026 14:48 Ответить
Звісно, 70-річному вагітному багатодітному інваліду ховатися нема потреби.
14.04.2026 14:55 Ответить
І що, давно служиш? Чи відстрочку оформив?
14.04.2026 15:00 Ответить
14.04.2026 14:43 Ответить
Звичайно ні, бо це вже тягне на антисемітизм
14.04.2026 14:56 Ответить
Хіба він схожий на здорового? Там прегресуюча форма олігофренії как по мнє.
14.04.2026 15:02 Ответить
Помнится уже депортировали ту же категорию в Афганистан, Сирию и Сектор Газа. Бо помощь очень нужна.
14.04.2026 14:45 Ответить
Прикрывают лавочку. Скоро будет плач и скрежет зубовный.
14.04.2026 14:50 Ответить
Звісно, прикривають. Бо план - до останнього українця. Земля потрібна іншому народу...
14.04.2026 14:57 Ответить
Якому народу?Чій план?До останнього українця-кацапська пропаганда.За скільки рублєй продався?
14.04.2026 15:00 Ответить
Мариш? Це план того, за кого ти проголосував у 2019-му.
14.04.2026 15:02 Ответить
Ми всі повинні чітко розуміти що існування України як держави смертельно небезпечно для всього режиму Зеленського. Поки існує Україна існують юридичні підстави для кримінального переслідування Зеленського і його поплічників в будь-якій локації світу. Саме тому знищення самої цієї можливості, знищення України як держави і є головною головним завданням цього режиму. Саме тому всі дії Зеленського слід розглядати виключно в цьому ракурсі і цій парадигмі. Зеленський практично припинив розслідування проти своїх поплічників, які вкрали з бюджету майже $1 млрд. Але питання інше - хто ж прикриє самого Зеленського? Тільки відсутність держави "Україна", як суб'єкту міжнародного права забезпечить спокійне життя Зеленського десь далеко-далеко...

Катастрофічно низький рівень управління вищого командування ЗС України Зеленський - Сирський призводить до колосальних втрат особового складу ЗС України, особливо у створених самим Сирським т.з. "штурмових військах". Залишки резервів Зеленський витискає з України, а Сирський перемелює своїми бездарними наказами на фронті тих, хто не виїхав.
14.04.2026 15:03 Ответить
Фюрер був розумніший , він завозив робочу силу з України, а не мігрантив із Сирії. Сирійці до речі, послали цього херра, коли він запропонував їм забрати назад своїх біженців.
14.04.2026 14:54 Ответить
Ухилянти розхвилювались. За німцями підтягнуться інші.Ще рік тому писав що так буде.Дев'ять років тому Поршенко добився безвізу,мудрий нарід казав-кому він треба,в наріду немає грошей.Ну не треба,то й не треба.
14.04.2026 14:57 Ответить
Дурень думкою багатіє. Не переживай, так як ти фантазуєш собі - всеодно не буде 😃
14.04.2026 15:02 Ответить
Сам чьїх будєш, що так мрієш про повернення і знищення всіх українців?
14.04.2026 15:05 Ответить
Ага.... Хальт! Ахтунг! Аусвайс, контроль папирен! - Нихт шиссен,нихт шиссен.Hier sind wir zu Gast
-Das hat nicht geklappt! Комон под сракен в украинен!
14.04.2026 14:57 Ответить
Так повинно бути во всіх країнах Європи! Тоді це справедливо!
14.04.2026 14:58 Ответить
Справедливо коли і ти кацапка візьмеш і трохи впряжеся в оборону України від орди.Війна для всіх,бо корабельні сосни теж можуть служити в ЗСУ .У нас служать і дівчата і жінки.
14.04.2026 15:04 Ответить
Після заяви Мерца,чекати масового виїзду З ФАТЕРЛЯНДУ, цих людей по інших країнах ЄС...
14.04.2026 15:01 Ответить
Відправимо ТЦК до Німеччини
14.04.2026 15:03 Ответить
Германия активно пытается навзяать это сотрудничество с 13 ноября 2025 года, когда Мерц открыто по сути призвал Зеленского "заняться вопросом роста выезда молодых украинских мужчин в Европейский союз". Т.к. Киев открыто не говорит об статистике оттока после открытия границ для лиц в возрасте 18-24, то паникует ЕС, и это логично, так как отток существенный. Только вот инструментов очень мало у ЕС и у Германии в частности, при отсутствии решений со стороны Украины. И скорее всего Мерц просто выражает то, что не может вырзаить Зеленский. А сокращение пособий для большинства нововыехавших, то, что Германии активно обсуждает и видимо в ближайшие пару лет (2-4 года) введёт, будет стимулом далеко не для всех вернуться, так как есть альтернатива идти работать.
14.04.2026 15:06 Ответить
 
 