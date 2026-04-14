Германия будет сотрудничать с Украиной по вопросу возвращения мужчин, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной в вопросе возвращения граждан, находящихся за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фридрих Мерц рассказал во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Германия будет сотрудничать с Украиной в вопросе возвращения украинских мужчин, выехавших за границу, поскольку важно, чтобы они оставались в Украине и помогали ей", - подчеркнул Мерц.

Что предшествовало?

За год в Германии значительно увеличилось количество украинских мужчин в возрасте 18-63 лет среди беженцев, несмотря на запрет на выезд из Украины.

Норвегия ужесточила правила для украинских беженцев. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать коллективную защиту.

