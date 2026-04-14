Германия будет сотрудничать с Украиной по вопросу возвращения мужчин, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о сотрудничестве с Украиной в вопросе возвращения граждан, находящихся за рубежом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фридрих Мерц рассказал во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Германия будет сотрудничать с Украиной в вопросе возвращения украинских мужчин, выехавших за границу, поскольку важно, чтобы они оставались в Украине и помогали ей", - подчеркнул Мерц.
Что предшествовало?
За год в Германии значительно увеличилось количество украинских мужчин в возрасте 18-63 лет среди беженцев, несмотря на запрет на выезд из Украины.
Норвегия ужесточила правила для украинских беженцев. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать коллективную защиту.
Катастрофічно низький рівень управління вищого командування ЗС України Зеленський - Сирський призводить до колосальних втрат особового складу ЗС України, особливо у створених самим Сирським т.з. "штурмових військах". Залишки резервів Зеленський витискає з України, а Сирський перемелює своїми бездарними наказами на фронті тих, хто не виїхав.
