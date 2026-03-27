В Молдове задержали 11 таксистов, которые могли незаконно вывезти из Украины до 400 человек за $6-10 тысяч

В Молдове правоохранительные органы задержали 11 таксистов, подозреваемых в организации незаконной перевозки украинцев через границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, таким образом в Молдову могли попасть около 400 мужчин.

Схема переправки и суммы

Как установили правоохранители, за услуги по перевозке украинцев через границу таксисты получали от 6 до 10 тысяч долларов.

Пересечение осуществлялось через несколько пограничных пунктов между Молдовой и Украиной, в том числе через левый берег Днестра.

После пересечения границы таксисты перевозили украинцев в Кишинев и Кагул, а также самостоятельно организовывали их визиты в Генеральный инспекторат по миграции.

Кроме того, подозреваемые давали мужчинам инструкции по поведению при общении с пограничниками.

Читайте: Жительница Одесской области пыталась переправить тандем "поддельных" военных за границу. ФОТО

Дальнейший маршрут в ЕС

После оформления необходимых документов украинцев доставляли на юг Молдовы - к пунктам выезда из Кагула в направлении Румынии.

Там их встречали другие участники схемы, которые помогали переправить людей в страны Европейского Союза.

Обыски и задержания

В рамках расследования правоохранители провели около 30 обысков в Кишиневе и Кагуле.

В ходе следственных действий были изъяты автомобили, электронные устройства, оружие, боеприпасы и денежные средства.

Таксистов в возрасте от 27 до 56 лет подозревают в организации незаконной миграции.

По решению суда восьмерых фигурантов арестовали на 30 суток, еще троих - на 20 суток.

В настоящее время расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области раскрыт канал незаконной переправки людей в Молдову. ФОТОрепортаж