В Молдове задержали 11 таксистов, которые могли незаконно вывезти из Украины до 400 человек за $6-10 тысяч

В Молдове правоохранительные органы задержали 11 таксистов, подозреваемых в организации незаконной перевозки украинцев через границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами.

По данным следствия, таким образом в Молдову могли попасть около 400 мужчин.

Схема переправки и суммы

Как установили правоохранители, за услуги по перевозке украинцев через границу таксисты получали от 6 до 10 тысяч долларов.

Пересечение осуществлялось через несколько пограничных пунктов между Молдовой и Украиной, в том числе через левый берег Днестра.

После пересечения границы таксисты перевозили украинцев в Кишинев и Кагул, а также самостоятельно организовывали их визиты в Генеральный инспекторат по миграции.

Кроме того, подозреваемые давали мужчинам инструкции по поведению при общении с пограничниками.

Дальнейший маршрут в ЕС

После оформления необходимых документов украинцев доставляли на юг Молдовы - к пунктам выезда из Кагула в направлении Румынии.

Там их встречали другие участники схемы, которые помогали переправить людей в страны Европейского Союза.

Обыски и задержания

В рамках расследования правоохранители провели около 30 обысков в Кишиневе и Кагуле.

В ходе следственных действий были изъяты автомобили, электронные устройства, оружие, боеприпасы и денежные средства.

Таксистов в возрасте от 27 до 56 лет подозревают в организации незаконной миграции.

По решению суда восьмерых фигурантов арестовали на 30 суток, еще троих - на 20 суток.

В настоящее время расследование продолжается.

Топ комментарии
У наших прикордонників не виникало ніяких питань? - у туристів були дипломатичні паспорти?
27.03.2026 15:56 Ответить
А як без участі прикордонників працювала ця "геніальна" схема?
27.03.2026 16:05 Ответить
таксісти мають дипломатичні номери чи як ?
27.03.2026 15:58 Ответить
Ого, таксисти рулять в молдові
27.03.2026 15:19 Ответить
Переправляли. А потом отбирали паспорта и продавали в сексуальное рабство!
27.03.2026 15:21 Ответить
"А ты азартен, Парамоша!"
27.03.2026 15:23 Ответить
Есть такое. Я Бег Булгакова тоже читал. И Евстигнеева очень уважаю.
27.03.2026 16:29 Ответить
Перший десяток молдавського списку Форбс. Аве, цезар
27.03.2026 15:28 Ответить
таксокойоти.
27.03.2026 15:44 Ответить
З таксистів виходять чудові депутати. А ще з весільних фотографів...
А дешеві блазні можуть навіть країну очолити!
27.03.2026 16:33 Ответить
За те бабки можно дома сидеть, а если подкопить то и с автоматом
27.03.2026 16:03 Ответить
А як без участі прикордонників працювала ця "геніальна" схема?
27.03.2026 16:05 Ответить
Никак, понятное дело.
27.03.2026 16:26 Ответить
В чём состав преступления, если везли открыто и погранцы пропустили???
27.03.2026 16:25 Ответить
Партийного билета не было, хазяина не признают, а в ЕС на нуворишей *** ложат уже давно.
27.03.2026 16:33 Ответить
 
 