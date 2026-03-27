У Молдові затримали 11 таксистів, які могли незаконно вивезти з України до 400 чоловіків за $6–10 тисяч

У Молдові правоохоронці затримали 11 таксистів, яких підозрюють в організації незаконного перевезення українців через кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує прокуратура боротьби з оргзлочинністю та особливими справами.

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За даними слідства, у такий спосіб до Молдови могли потрапити близько 400 чоловіків.

Схема переправлення та суми

Як встановили правоохоронці, за послуги з перевезення українців через кордон таксисти отримували від 6 до 10 тисяч доларів.

Перетин здійснювався через кілька прикордонних пунктів між Молдовою та Україною, зокрема й через лівий берег Дністра.

Після перетину кордону таксисти перевозили українців до Кишинева та Кагула, а також самостійно організовували їхні візити до Генерального інспекторату з міграції.

Крім того, підозрювані надавали чоловікам інструкції щодо поведінки під час спілкування з прикордонниками.

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Подальший маршрут до ЄС

Після оформлення необхідних документів українців доставляли на південь Молдови – до пунктів виїзду з Кагула в напрямку Румунії.

Там їх зустрічали інші учасники схеми, які допомагали переправити людей до країн Європейського Союзу.

Обшуки та затримання

У межах розслідування правоохоронці провели близько 30 обшуків у Кишиневі та Кагулі.

Під час слідчих дій вилучили автомобілі, електронні пристрої, зброю, боєприпаси та грошові кошти.

Таксистів віком від 27 до 56 років підозрюють в організації незаконної міграції.

За рішенням суду вісьмох фігурантів заарештували на 30 діб, ще трьох – на 20 діб.

Наразі розслідування триває.

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