Німеччина співпрацюватиме з Україною щодо повернення чоловіків, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про співпрацю з Україною щодо повернення громадян, які перебувають за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фрідріх Мерц розповів під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

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"Німеччина співпрацюватиме з Україною щодо повернення українських чоловіків, які виїхали за кордон, оскільки важливо, щоб вони залишалися в Україні та допомагали їй", - наголосив Мерц.

Що передувало?

За рік у Німеччині значно збільшилася кількість українських чоловіків віком 18–63 років серед біженців, попри заборону виїзду з України.

Норвегія посилила правила для українських біженців. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть колективний захист.

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