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Німеччина співпрацюватиме з Україною щодо повернення чоловіків, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про співпрацю з Україною щодо повернення громадян, які перебувають за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фрідріх Мерц розповів під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Німеччина співпрацюватиме з Україною щодо повернення українських чоловіків, які виїхали за кордон, оскільки важливо, щоб вони залишалися в Україні та допомагали їй", - наголосив Мерц.
Що передувало?
За рік у Німеччині значно збільшилася кількість українських чоловіків віком 18–63 років серед біженців, попри заборону виїзду з України.
Норвегія посилила правила для українських біженців. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть колективний захист.
Топ коментарі
+42 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар14.04.2026 14:38 Відповісти Посилання
+36 krot_lub
показати весь коментар14.04.2026 14:43 Відповісти Посилання
+32 vit iwit
показати весь коментар14.04.2026 14:56 Відповісти Посилання
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