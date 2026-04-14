Україна залишається залежною від постачань засобів ППО від США, - Зеленський

Україна виробляє більшість озброєння, але потребує американських систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

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Президент зазначив, що наразі Україна самостійно забезпечує значну частину своїх потреб в озброєнні для різних типів операцій — від далекобійних ударів до дій на полі бою та протиповітряної оборони - завдяки власному виробництву.

Україна очікує розблокування €90 млрд допомоги ЄС

Водночас за його словами, ключовою проблемою залишається нестача фінансування. Україна розраховує на підтримку Німеччини у питанні розблокування кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро.

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"Ми розраховуємо, що Німеччина, як один з лідерів Європейського Союзу, допоможе нам швидко розблокувати 90 мільярдів. І ми зможемо поповнювати інвестиціями наші українські виробництва. І тоді обсяг використовуваної продукції на полі бою буде ще більше", – додав президент.

PURL для України: Зеленський про постачання систем ППО

Зеленський пояснив, що програма PURL, у межах якої країни НАТО закуповують американське озброєння для України, насамперед зосереджена на постачанні систем протиповітряної оборони для захисту від балістичних загроз.

Він також висловив впевненість, що в перспективі Україна спільно з європейськими партнерами зможе налагодити виробництво антибалістичних систем.

"А поки у нас цього немає, поки з цим дефіцит, ми повинні захищати наші сім'ї, наших людей. Для цього нам потрібна програма PURL. Ми вдячні Німеччині за внески в цю програму", – сказав президент.

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