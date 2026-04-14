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Україна залишається залежною від постачань засобів ППО від США, - Зеленський

Зеленський оцінив роль США у військовій підтримці України

Україна виробляє більшість озброєння, але потребує американських систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

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Президент зазначив, що наразі Україна самостійно забезпечує значну частину своїх потреб в озброєнні для різних типів операцій — від далекобійних ударів до дій на полі бою та протиповітряної оборони - завдяки власному виробництву.

Україна очікує розблокування €90 млрд допомоги ЄС

Водночас за його словами, ключовою проблемою залишається нестача фінансування. Україна розраховує на підтримку Німеччини у питанні розблокування кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро.

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"Ми розраховуємо, що Німеччина, як один з лідерів Європейського Союзу, допоможе нам швидко розблокувати 90 мільярдів. І ми зможемо поповнювати інвестиціями наші українські виробництва. І тоді обсяг використовуваної продукції на полі бою буде ще більше", – додав президент.

PURL для України: Зеленський про постачання систем ППО

Зеленський пояснив, що програма PURL, у межах якої країни НАТО закуповують американське озброєння для України, насамперед зосереджена на постачанні систем протиповітряної оборони для захисту від балістичних загроз.

Він також висловив впевненість, що в перспективі Україна спільно з європейськими партнерами зможе налагодити виробництво антибалістичних систем.

"А поки у нас цього немає, поки з цим дефіцит, ми повинні захищати наші сім'ї, наших людей. Для цього нам потрібна програма PURL. Ми вдячні Німеччині за внески в цю програму", – сказав президент.

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