Украина остается зависимой от поставок средств ПВО из США, – Зеленский

Украина производит большую часть вооружения, но нуждается в американских системах противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Президент отметил, что в настоящее время Украина самостоятельно обеспечивает значительную часть своих потребностей в вооружении для различных типов операций - от дальних ударов до действий на поле боя и противовоздушной обороны - благодаря собственному производству.

Украина ожидает разблокирования 90 млрд евро помощи от ЕС

В то же время, по его словам, ключевой проблемой остается недостаток финансирования. Украина рассчитывает на поддержку Германии в вопросе разблокирования кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

"Мы рассчитываем, что Германия, как один из лидеров Европейского Союза, поможет нам быстро разблокировать 90 миллиардов. И мы сможем пополнять инвестициями наши украинские производства. И тогда объем используемой продукции на поле боя будет еще больше", – добавил президент.

PURL для Украины: Зеленский о поставках систем ПВО

Зеленский пояснил, что программа PURL, в рамках которой страны НАТО закупают американское вооружение для Украины, прежде всего сосредоточена на поставках систем противовоздушной обороны для защиты от баллистических угроз.

Он также выразил уверенность, что в перспективе Украина совместно с европейскими партнерами сможет наладить производство антибаллистических систем.

"А пока у нас этого нет, пока с этим дефицит, мы должны защищать наши семьи, наших людей. Для этого нам нужна программа PURL. Мы благодарны Германии за вклады в эту программу", – сказал президент.

