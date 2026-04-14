Зеленський зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. ФОТОрепортаж
13 квітня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Про це йдеться у повідомленні ВРЦіРО, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави привітав представників християнських Церков України із святом Великодня та юдеїв із Песахом.
Також Зеленський подякував ВРЦіРО за її послідовну, постійну позицію в укріпленні духовно-моральної складової обороноспроможності України та зміцненні стійкості і єдності українського суспільства під час відбиття російської воєнної агресії.
Окрім того, президент висловив подяку священнослужителям різних конфесій за молитви і підтримку українських воїнів й українських родин під час війни.
Позитивні результати на низці напрямків
Своєю чергою очільники конфесій зазначили, що від часу минулорічної зустрічі з президентом є позитивні результати по низці напрямків. Зокрема, глави конфесій відмітили зусилля української влади щодо забезпечення належного рівня свободи віросповідання під час війни та дії, спрямовані на захист релігійної свободи від впливу з боку держави-агресора.
Крім того, релігійні діячі відмітили підняття сімейної політики на урядовому рівні та відзначили рішення парламенту та уряду щодо збільшення допомоги сім’ям при народженні дитини. Водночас глави конфесій наголосили, що в напрямку підтримки сімей і виховання дітей на морально-патріотичних засадах є питання, які потребують спільних дій влади, релігійних та громадських організацій.
Пропозиція встановити День військового капелана
Також під час зустрічі очільники конфесій запропонували встановити в Україні День військового капелана.
Релігійні діячі розповіли про свої поїздки на фронт у складі міжконфесійних груп й спілкування з українськими воїнами та надали президенту певні пропозиції щодо підготовки військових капеланів та дослідження досвіду капеланства під час війни, зокрема, щодо лікування травм війни.
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