Буданов запевнив, що влада дотримується нейтральної позиції щодо церков, а питання бронювання духовенства буде вирішене

Голова Офісу президента України Кирило Буданов підкреслив, що держава не втручається у внутрішні релігійні процеси, зокрема у питання об’єднання українських православних церков.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час його зустрічі із журналістами на Закарпатті.

Буданов наголосив на важливості дотримання принципу відокремлення церкви від держави та закликав дати час природному перебігу цього процесу. Він також повідомив, що Українська православна церква вже вилучила зі своєї назви будь-які згадки про Московський патріархат, і це є доконаним фактом.

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Контроль за релігійними процесами

Очільник Офісу президента додав, що тримає на контролі питання бронювання священників, які стосуються всіх релігійних конфесій в Україні. Юридичне рішення вже напрацьоване, і найближчим часом очікуються відповідні зміни для продовження процедури.

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Важливість відокремлення церкви від держави

"Україна, як і будь-яка нормальна держава, відділена від церкви. Тому дайте час цьому процесу, і все вирішиться. Поспішати тут не можна, через силу щось робити в духовному аспекті ніколи в жодній державі не приносило результату", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив, що Україна має підсилювати свою позицію на переговорах з Росією, а удари по російських нафтових терміналах впливають на це.

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