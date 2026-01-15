УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака БпЛА на Львівщину
3 786 15

У Львові внаслідок атаки дрона пошкоджено церкву Ольги та Єлизавети. ВIДЕО

У Львові внаслідок російської атаки ударним дроном пошкоджено церкву святих Ольги та Єлизавети, що є пам’яткою архітектури.

Про це повідомляє Суспільне Львів, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією медіа, у храмі зазнали ушкоджень вітражі. Також вибиті вікна у дев’яти житлових будинках поблизу, школі №55, коледжі та будівлях Львівської політехніки.

Телеканал "Еспресо" оприлюднив відео з пошкодженнями, яких зазнала церква.

Що передувало?

Під ранок 15 січня у Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через загрозу ударних дронів. Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про влучання БпЛА у центрі міста, на вулиці Степана Бандери.

Міський голова Андрій Садовий опублікував відео моменту влучання дрона у дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері. За попередніми даними, постраждалих немає.

Автор: 

Львів (3259) обстріл (33600) церква (698)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
фашисти теж як і рашисти цей храм знищували
історія по колу
показати весь коментар
15.01.2026 11:15 Відповісти
+6
Зрозуміло - культурні памятки. Якщо не прибрати ЗЕ - нас всіх не буде
показати весь коментар
15.01.2026 11:35 Відповісти
+5
совєти засрали усе святе на нашій землі
показати весь коментар
15.01.2026 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітражі?
показати весь коментар
15.01.2026 11:14 Відповісти
всередину зайдіть хоч раз
показати весь коментар
15.01.2026 11:19 Відповісти
На відео видно, що ушкоджені саме оригінальні вітражі, які мають художню цінність.
показати весь коментар
15.01.2026 14:06 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 11:15 Відповісти
А під час совка там були склади !!!
показати весь коментар
15.01.2026 12:18 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 12:19 Відповісти
Поправка - мебельні склади, а в церкві Св. Анни був мебельний магазин.
показати весь коментар
15.01.2026 12:38 Відповісти
Я вже не пам'ятаю які саме склади, пам'ятаю що там весь час грузилися чи розгружалися машини, я там не далеко живу біля політеху головного корпусу. Пам'ятаю ще коли почали реставрацію церкви, там загинув альпініст.
показати весь коментар
15.01.2026 13:09 Відповісти
Это не церковь, всегда называли костел.
показати весь коментар
15.01.2026 19:29 Відповісти
Там был склад канцтоваров.
показати весь коментар
15.01.2026 19:30 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 11:35 Відповісти
Знову рашик ти тут із своєю методичкою? Не ний, без руснявих розберемось!
показати весь коментар
15.01.2026 13:13 Відповісти
Кацапи свині
показати весь коментар
15.01.2026 14:51 Відповісти
Степан навіть оком не моргнув....
показати весь коментар
15.01.2026 16:44 Відповісти
Не знаю почему это стало церковью, всегда называли КОСТЕЛОМ.

У Львові двірничка продовжила прибирати сніг після вибуху "Шахеда":
показати весь коментар
15.01.2026 19:04 Відповісти
 
 