У Львові внаслідок атаки дрона пошкоджено церкву Ольги та Єлизавети. ВIДЕО

У Львові внаслідок російської атаки ударним дроном пошкоджено церкву святих Ольги та Єлизавети, що є пам’яткою архітектури.

Про це повідомляє Суспільне Львів, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією медіа, у храмі зазнали ушкоджень вітражі. Також вибиті вікна у дев’яти житлових будинках поблизу, школі №55, коледжі та будівлях Львівської політехніки.

Телеканал "Еспресо" оприлюднив відео з пошкодженнями, яких зазнала церква.

Що передувало?

Під ранок 15 січня у Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через загрозу ударних дронів. Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про влучання БпЛА у центрі міста, на вулиці Степана Бандери.

Міський голова Андрій Садовий опублікував відео моменту влучання дрона у дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері. За попередніми даними, постраждалих немає.

