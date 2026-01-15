У Львові внаслідок атаки дрона пошкоджено церкву Ольги та Єлизавети. ВIДЕО
У Львові внаслідок російської атаки ударним дроном пошкоджено церкву святих Ольги та Єлизавети, що є пам’яткою архітектури.
Про це повідомляє Суспільне Львів, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією медіа, у храмі зазнали ушкоджень вітражі. Також вибиті вікна у дев’яти житлових будинках поблизу, школі №55, коледжі та будівлях Львівської політехніки.
Телеканал "Еспресо" оприлюднив відео з пошкодженнями, яких зазнала церква.
Що передувало?
Під ранок 15 січня у Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через загрозу ударних дронів. Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про влучання БпЛА у центрі міста, на вулиці Степана Бандери.
Міський голова Андрій Садовий опублікував відео моменту влучання дрона у дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері. За попередніми даними, постраждалих немає.
історія по колу
У Львові двірничка продовжила прибирати сніг після вибуху "Шахеда":
