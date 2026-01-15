3 786 15

Во Львове в результате атаки дрона повреждена церковь Ольги и Елизаветы. ВИДЕО

Во Львове в результате российской атаки ударным дроном повреждена церковь святых Ольги и Елизаветы, являющаяся памятником архитектуры.

Об этом сообщает Суспільне Львів, передает Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, в храме были повреждены витражи. Также выбиты окна в девяти жилых домах поблизости, школе №55, колледже и зданиях Львовской политехники.

Телеканал "Эспрессо" обнародовал видео с повреждениями, которые понесла церковь.

Что предшествовало?

Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов. Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о попадании БПЛА в центре города, на улице Степана Бандеры.

Городской голова Андрей Садовый опубликовал видео момента попадания дрона в детскую площадку возле памятника Степану Бандере. По предварительным данным, пострадавших нет.

Топ комментарии
+7
фашисти теж як і рашисти цей храм знищували
історія по колу
15.01.2026 11:15 Ответить
Зрозуміло - культурні памятки. Якщо не прибрати ЗЕ - нас всіх не буде
15.01.2026 11:35 Ответить
совєти засрали усе святе на нашій землі
15.01.2026 12:19 Ответить
Вітражі?
15.01.2026 11:14 Ответить
всередину зайдіть хоч раз
15.01.2026 11:19 Ответить
На відео видно, що ушкоджені саме оригінальні вітражі, які мають художню цінність.
15.01.2026 14:06 Ответить
15.01.2026 11:15 Ответить
А під час совка там були склади !!!
15.01.2026 12:18 Ответить
15.01.2026 12:19 Ответить
Поправка - мебельні склади, а в церкві Св. Анни був мебельний магазин.
15.01.2026 12:38 Ответить
Я вже не пам'ятаю які саме склади, пам'ятаю що там весь час грузилися чи розгружалися машини, я там не далеко живу біля політеху головного корпусу. Пам'ятаю ще коли почали реставрацію церкви, там загинув альпініст.
15.01.2026 13:09 Ответить
Это не церковь, всегда называли костел.
15.01.2026 19:29 Ответить
Там был склад канцтоваров.
15.01.2026 19:30 Ответить
15.01.2026 11:35 Ответить
Знову рашик ти тут із своєю методичкою? Не ний, без руснявих розберемось!
15.01.2026 13:13 Ответить
Кацапи свині
15.01.2026 14:51 Ответить
Степан навіть оком не моргнув....
15.01.2026 16:44 Ответить
Не знаю почему это стало церковью, всегда называли КОСТЕЛОМ.

У Львові двірничка продовжила прибирати сніг після вибуху "Шахеда":
Козломордые, вот вам уй, а не Украину

https://www.facebook.com/reel/2386314251869792
15.01.2026 19:04 Ответить
 
 