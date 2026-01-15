Во Львове в результате атаки дрона повреждена церковь Ольги и Елизаветы. ВИДЕО

Во Львове в результате российской атаки ударным дроном повреждена церковь святых Ольги и Елизаветы, являющаяся памятником архитектуры.

Об этом сообщает Суспільне Львів, передает Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, в храме были повреждены витражи. Также выбиты окна в девяти жилых домах поблизости, школе №55, колледже и зданиях Львовской политехники.

Телеканал "Эспрессо" обнародовал видео с повреждениями, которые понесла церковь.

Что предшествовало?

Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов. Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о попадании БПЛА в центре города, на улице Степана Бандеры.

Городской голова Андрей Садовый опубликовал видео момента попадания дрона в детскую площадку возле памятника Степану Бандере. По предварительным данным, пострадавших нет.

