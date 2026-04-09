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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Союзники просили Київ не бити по нафтових терміналах РФ, - Буданов

Буданов про прохання союзників не бити по російським НПЗ

Глава Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що міжнародні партнери зверталися до України з проханням не завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад, його цитує "Укрінформ".

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За словами Буданова, подібні звернення справді мали місце, однак Україна діє, виходячи з власних інтересів у війні.

Також читайте: Україна ігнорує заклики партнерів утриматися від ударів по російських НПЗ, - The Telegraph

Що заявив Буданов

Посадовець зазначив, що партнери висловлюють свою позицію з огляду на економічні чинники, зокрема вплив на світові ціни.

Він підкреслив, що Україна не припиняє своїх дій, попри подібні сигнали, адже країна враховує власний національний інтерес і продовжує діяти відповідно до нього.

Що передувало

Раніше керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що іноземні партнери України просили призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

Також читайте: Буданов: Тристоронні переговори між Україною, США і РФ мають перспективу

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Буданов Кирило (647) НПЗ (1118) атака (1822)
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Топ коментарі
+18
В нас є союзники, чиї війська разом з ВСУ боронять країну? Перший раз чую.
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09.04.2026 19:46 Відповісти
+11
Сподіваюся, Буданов висловив партнерам своє глибоке і всеосяжне занепокоєння.
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09.04.2026 19:47 Відповісти
+10
Партнери виживуть - а нам як перестанем бити - не поздоровиться
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09.04.2026 19:49 Відповісти

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