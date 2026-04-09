Союзники просили Київ не бити по нафтових терміналах РФ, - Буданов

Глава Офісу президента Кирило Буданов підтвердив, що міжнародні партнери зверталися до України з проханням не завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад, його цитує "Укрінформ".

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За словами Буданова, подібні звернення справді мали місце, однак Україна діє, виходячи з власних інтересів у війні.

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Що заявив Буданов

Посадовець зазначив, що партнери висловлюють свою позицію з огляду на економічні чинники, зокрема вплив на світові ціни.

Він підкреслив, що Україна не припиняє своїх дій, попри подібні сигнали, адже країна враховує власний національний інтерес і продовжує діяти відповідно до нього.

Що передувало

Раніше керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що іноземні партнери України просили призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

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