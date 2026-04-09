РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12129 посетителей онлайн
Новости
2 120 44

Союзники просили Киев не наносить удары по нефтяным терминалам РФ, — Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что международные партнеры обращались к Украине с просьбой не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей, его цитирует "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Буданова, подобные обращения действительно имели место, однако Украина действует, исходя из собственных интересов в войне.

Читайте также: Украина игнорирует призывы партнеров воздержаться от ударов по российским НПЗ, - The Telegraph

Что заявил Буданов

Чиновник отметил, что партнеры выражают свою позицию с учетом экономических факторов, в частности влияния на мировые цены.

Он подчеркнул, что Украина не прекращает своих действий, несмотря на подобные сигналы, ведь страна учитывает собственные национальные интересы и продолжает действовать в соответствии с ними.

Что предшествовало

Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

Читайте также: Буданов: Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ имеют перспективу

Автор: 

Буданов Кирилл (562) НПЗ (444) атака (1264)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
В нас є союзники, чиї війська разом з ВСУ боронять країну? Перший раз чую.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:46 Ответить
+7
Сподіваюся, Буданов висловив партнерам своє глибоке і всеосяжне занепокоєння.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:47 Ответить
+5
Партнери виживуть - а нам як перестанем бити - не поздоровиться
показать весь комментарий
09.04.2026 19:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та назви вже ім'я! Хоч натякни.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:45 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2026 19:54 Ответить
показать весь комментарий
А зброю ви від кого отримуєте ,від марсіан ?
показать весь комментарий
09.04.2026 19:47 Ответить
Від торгових партнерів. США наприклад.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:54 Ответить
Так Трамп нам прямо сказав - ніхто на шару вам нічого не дасть ,а за чиї гроші ми купуємо озброєння в США ,за європейські гроші ,а не за українські . Так це виключно добра воля європейських країн допомагати нам , вони нам нічого не винні.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:15 Ответить
Туреччина, наприклад, отримує зброю і від США, і від Росії.

То США і Росія - союзники Туреччини ?
показать весь комментарий
09.04.2026 19:56 Ответить
Туреччина платить гроші і їй похер кому, союзникам чи ні, а Україна сама не може платити.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:44 Ответить
Для того щоб такі дибільні висновки робити дізнайся для початку про значення слова "союзники"
показать весь комментарий
09.04.2026 19:59 Ответить
Які це "союзники " не рівняйте все з Антигітлерівською коаліцією часів Другої Світової війни ,яка знаходились в стані війни з Німеччиною і їїх союзниками ,а хіба нині країни НАТО знаходяться в стані війни з рашкою ? Так що не рівняйте одне з іншим. Це виключно добра воля країн НАТО допомагати Україні ,а раз вони дають пораду не стріляти по НПЗ так і виконуйте її , і не потрібно тут свої дешеві понти розкидати ,які ми круті і ніхто нам не указ ,от не дадуть фінансової і військової допомоги і опинимось ми в глибокій дупі.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:11 Ответить
про це вам і сказали) дарма ви нервуєте
показать весь комментарий
09.04.2026 20:14 Ответить
Нервую я через це що наші диванні ура-патріоти разом з нашою пропагандою вбили собі в мізки ,що нам винен весь Світ .бо ми всіх захищаємо ,хоча нас ніхто не просив ,щоб ми когось захищали.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:19 Ответить
ви додумуєте за інших та з цим сперечаєтесь. кожне поняття має чітке визначення. в нас немає ні з ким "союзу". крапка
показать весь комментарий
09.04.2026 20:20 Ответить
Так ви це поясніть дебільним ура-патріотам ,які пишуть тут антитрампівські коментарі.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:23 Ответить
ніхто не повинен любити ні трампа, ні зеленського, ні орбана, ні порошенка. будь яка людина помиляється і може піддаватися критиці.
знов відійшли від теми. удачі
показать весь комментарий
09.04.2026 20:27 Ответить
Так ніхто не любить Трампа ,Трамп - прагматик ,а наші "воплі і соплі" йому до лампочки ,я взагалі не розумію навіщо він за це взявся ,сказав би прямо - "ви жили з кацапами стільки століть в одній державі ,так розбирайтесь самі що ви там не поділили і не вплутуйте нас в свої розбірки "
показать весь комментарий
09.04.2026 20:40 Ответить
За Зеленського голосували ура-патріоти?
показать весь комментарий
09.04.2026 20:59 Ответить
питання доречне. друзі, партнери, співчуваючі, але ніяк не "союзники".
показать весь комментарий
09.04.2026 20:07 Ответить
Ви праві на всі 100%. Бо з точки зору міжнародного права, статус ,,союзника'' зазвичай передбачає наявність офіційного договору про взаємну оборону (наприклад, Стаття 5 НАТО), згідно з яким напад на одного є нападом на всіх. Це і є союзники. А ті краіни які нам допомогають і підтримують- юридично ці країни є партнерами. Називати іх союзниками - це так само як назвати вболювальників чи дівчачу группу підртимки футбольноі команди теж гравцями.....
показать весь комментарий
09.04.2026 20:29 Ответить
- Коля, тільки по морді не бий! )
показать весь комментарий
09.04.2026 19:47 Ответить
показать весь комментарий
Так кацапи у відповідь наносять удари по газовій інфраструктурі.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:49 Ответить
показать весь комментарий
Нехай кацапню попросять теж
показать весь комментарий
09.04.2026 19:49 Ответить
Так а навіщо іх називати, це власне, всі країни.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:50 Ответить
Ой вибачте, будь ласка, що ми вам такі незручні. У нас тут трошки війна і пів України розхерачено.
показать весь комментарий
09.04.2026 19:57 Ответить
І так не добре,і так зле.Я теж на заправці бачу ціни,вони потягнуть здорожчення всього.А з іншого боку кацапи думали що підлатають дірки за рахунокок дорогої нафти.А це означає більше ракет і шахедів полетить по нам.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:01 Ответить
Я теж бачу, що 95 вартий біля 80, а був біля 60. Тобто подорощав на 33-40 відсотків. А ціни на маршрутки піднялись вдвічі, тобто на 100 відсотків. Якось непропорційно.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:12 Ответить
Я їзджу на газу.Подорожчав приблизно на 50%.На дизель взагалі страшно дивитись.Колись хотів машину з дизельним двигуном.Вже перехотів.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:24 Ответить
Огласіть весь список, бо без конкретики, це бла-бла-бла...
показать весь комментарий
09.04.2026 20:02 Ответить
Так буданов і є суцільним бла-бла-бла!
показать весь комментарий
09.04.2026 20:07 Ответить
Які союзники? США - давно не союзник.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:05 Ответить
Був би ще на цій посаді Єрмак, то вже б перестали бити. А за Буданова чітка адекватна відповідь.
показать весь комментарий
09.04.2026 20:09 Ответить
Може їм ще і бурильників у Самотлор відрядити?
показать весь комментарий
09.04.2026 20:11 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2026 20:13 Ответить
кучма ...уйні не скаже)
показать весь комментарий
09.04.2026 20:15 Ответить
Союзники просили не жарити ошийок 24 лютого...
показать весь комментарий
09.04.2026 20:23 Ответить
Ну, а як! Союзники надають потрібне озброєння, розвіддані, ціленапрямлення і одночасно "просять". Черговий та дешевий піар зеленої шобли, мовляв, ішак "герой-патріот".
показать весь комментарий
09.04.2026 20:35 Ответить
Ей! То була операція "Авеню" чи не була?)))))))))) Дебіли, .лять.....
показать весь комментарий
09.04.2026 20:37 Ответить
Які союзнички, такі і удари!
показать весь комментарий
09.04.2026 20:42 Ответить
Це ж було вже ! Україна ігнорує заклики партнерів утриматися від ударів по російських НПЗ ?! І правильно робить!!!! Ще раз повторюю! Ми зробили нашу війну дуже комфортною для світу. Врахували всі інтереси всіх, кого тільки можна було. Діяли зважено і розсудливо. Африці нема чого їсти, і діти Африки потребують краденої української пшениці з окупованих територій? Будь ласочка! Везіть, на здоров'ячко!! Це нічого, що українські діти гинуть під обстрілами, головне, щоб африканські діти не голодували! Індійським таксистам треба російське паливо? Будь ласочка, заганяйте свої танкери в Чорне море і фінансуйте війну проти України! Ми ж розуміємо, що нічого особистого, тільки бізнес! Вам треба гроші, а ми потерпимо - ми вже звикли! Ми були дуже поблажливими і поступливими. Я думаю, що це була наша велика помилка - дозволити світові взути м'які капці, взяти пивка, сісти на диван і дивитися по тєліку, як нас вбивають..... Бо коли ви зараз питаєте, чого раптом світ перестав перейматися нашими проблемами, то чого він має перейматися, якщо у нього все добре? Ви ж не телефонуєте в ЖЕК, коли у вас є світло, вода, працюють ліфти? То чому очікувати цього від інших, якщо в них і так все добре? Для того, щоб світ нам допомагав, в нього треба забрати капці, вилити пиво і розбити шибку, щоб він ПОЧУВ, ВІДЧУВ, ЗРОЗУМІВ, чому ми вже стільки років кричимо у нього під вікнами. Через нашу війну голодують діти в Африці? Вибачте, але хто дав вам право ставити дітей Африки у вищий пріоритет, ніж українських, які гинуть під обстрілами?? Я ПРОТИ такої тупої дискримінації! Для мене українська дитина важливіша за будь-кого в Африці, в тому числі за їхніх дітей. Через брак російської нафти в Індії меншими темпами ростиме ВВП? Так х#й на ту Індію!!! Може тоді задумаються, як припинити війну, а не тупо лизатимуться з путіним і багатітимуть на нашому горі. Пам'ятаю, Казахстан якось обурювався нашими ударами по нафтовим терміналам в Новоросійську і російським танкерам у Чорному Морі і вимагав їх припинити - бо там, бачте, є його якась бізнесовачастка, і він несе економічні втрати....Так х#й на той Казахстан!!! Тепер якісь наші ,,партнери і союзники'' чимось незадоволені і просять Україну взагалі припинити удари по нафтовому сектору росіі....Вибачте будь ласка мене за мій французський, але х#й і на таких ,,партнерів''!!!! Атака будь-де і по будь-яких об'єктах нафтового сектору росії виправдана, і такі атаки мають продовжуватися. Незалежно від чиїхось партнерських часток у бізнесі. Незалежно від інтересів і «забажанок» і наших партнерів і взагалі чиїхось економічних там інтересів. У нас війна, і наш національний інтерес має бути тут ПРІОРИТЕТНИМ!!! ЗАКРИТИ Чорне і Балтійське море для російської нафти - це НАЙКРАЩІ санкції, які тільки можуть бути. І ми маємо це робити, щоб вижити !!! Всі, кому це не подобається - просто йдуть на х#й, або йдуть до путіна і вимагають закінчити війну і звільнити українські землі. Тільки так! :
показать весь комментарий
09.04.2026 20:42 Ответить
мне кажется "союзникам" нужно очередное турне в москву для проверки шоколадного глаза путьки, выводит войска и ударов нет, и торгуйте хоть до усрачки
показать весь комментарий
09.04.2026 20:43 Ответить
это НЕ союзники !!!! это ВРАГИ !!!! мрази (((
показать весь комментарий
09.04.2026 20:45 Ответить
 
 