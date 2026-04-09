Союзники просили Киев не наносить удары по нефтяным терминалам РФ, — Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что международные партнеры обращались к Украине с просьбой не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей, его цитирует "Укринформ".

По словам Буданова, подобные обращения действительно имели место, однако Украина действует, исходя из собственных интересов в войне.

Что заявил Буданов

Чиновник отметил, что партнеры выражают свою позицию с учетом экономических факторов, в частности влияния на мировые цены.

Он подчеркнул, что Украина не прекращает своих действий, несмотря на подобные сигналы, ведь страна учитывает собственные национальные интересы и продолжает действовать в соответствии с ними.

Что предшествовало

Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

