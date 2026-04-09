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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Удари по нафтових терміналах РФ підсилюють позицію України на переговорах, - Буданов

Буданов про удари по нафтових терміналах РФ

Україна має підсилювати свою позицію на переговорах з Росією і удари по російських нафтових терміналах впливають на це.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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Посилення позиції України

Так, на запитання, чи впливають удари по російських нафтових терміналах на переговорний процес Буданов сказав: "Вони точно впливають. Це і так очевидно".

Водночас Буданов заявив, що зміна позиції РФ під впливом цих ударів є дискусійним питанням.

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"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні", - наголосив він.

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Що передувало

Раніше керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що іноземні партнери України просили призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

Автор: 

Буданов Кирило (647) НПЗ (1118) перемовини (3860) Удари по РФ (1122)
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Топ коментарі
+2
А кацапські удари по нашій енергетиці і газотранспортній системі не посилюють рашку на переговорах ?
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09.04.2026 20:42 Відповісти
+2
Нема і не було переговорів,в тому розумінні,в якому розуміє це світ(Були зустрічі ,щоб погодити капітуляцію України(((
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09.04.2026 21:22 Відповісти
+1
не кажи гоп
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09.04.2026 20:38 Відповісти

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