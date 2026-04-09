Удари по нафтових терміналах РФ підсилюють позицію України на переговорах, - Буданов

Україна має підсилювати свою позицію на переговорах з Росією і удари по російських нафтових терміналах впливають на це.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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Посилення позиції України

Так, на запитання, чи впливають удари по російських нафтових терміналах на переговорний процес Буданов сказав: "Вони точно впливають. Це і так очевидно".

Водночас Буданов заявив, що зміна позиції РФ під впливом цих ударів є дискусійним питанням.

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"На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її, як то кажуть, слабкою. Ми маємо робити все для того, щоб наша переможна позиція підсилювалася. І будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні", - наголосив він.

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Що передувало

Раніше керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що іноземні партнери України просили призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.