Удары по нефтяным терминалам РФ укрепляют позицию Украины на переговорах, - Буданов

Украина должна укреплять свои позиции на переговорах с Россией, и удары по российским нефтяным терминалам способствуют этому.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Укрепление позиции Украины

В частности, на вопрос, влияют ли удары по российским нефтяным терминалам на переговорный процесс, Буданов ответил: "Они точно влияют. Это и так очевидно".

В то же время Буданов заявил, что изменение позиции РФ под влиянием этих ударов является спорным вопросом.

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много нового. В любом случае это значительно укрепляет нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой. Мы должны делать все для того, чтобы наша победная позиция укреплялась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны", — подчеркнул он.

Что предшествовало

Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.