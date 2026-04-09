Удары по нефтяным терминалам РФ укрепляют позицию Украины на переговорах, - Буданов
Украина должна укреплять свои позиции на переговорах с Россией, и удары по российским нефтяным терминалам способствуют этому.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.
Укрепление позиции Украины
В частности, на вопрос, влияют ли удары по российским нефтяным терминалам на переговорный процесс, Буданов ответил: "Они точно влияют. Это и так очевидно".
В то же время Буданов заявил, что изменение позиции РФ под влиянием этих ударов является спорным вопросом.
"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много нового. В любом случае это значительно укрепляет нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой. Мы должны делать все для того, чтобы наша победная позиция укреплялась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны", — подчеркнул он.
Что предшествовало
Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єзуїт?