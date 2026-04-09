Буданов заверил, что власть придерживается нейтральной позиции в отношении церквей, а вопрос о бронировании духовенства будет решен

Буданов о роли церкви

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что государство не вмешивается во внутренние религиозные процессы, в частности в вопрос объединения украинских православных церквей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось во время его встречи с журналистами на Закарпатье.

Буданов подчеркнул важность соблюдения принципа отделения церкви от государства и призвал дать время естественному ходу этого процесса. Он также сообщил, что Украинская православная церковь уже исключила из своего названия любые упоминания о Московском патриархате, и это является свершившимся фактом.

Контроль за религиозными процессами

Глава Офиса президента добавил, что держит на контроле вопросы назначения священников, касающиеся всех религиозных конфессий в Украине. Юридическое решение уже разработано, и в ближайшее время ожидаются соответствующие изменения для продолжения процедуры.

Важность отделения церкви от государства

"Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви. Поэтому дайте время этому процессу, и все решится. Спешить здесь нельзя, делать что-то силой в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата", – отметил Буданов.

Як вже дістали ці мачалкіни камандіри
09.04.2026 23:31 Ответить
і тут муданга ..
09.04.2026 23:34 Ответить
поцілуй попа в пупок: "...Поспішати тут не можна ...."
09.04.2026 23:39 Ответить
Попи не мають до церкви Христової ніякого відношення за рідким вийнятком.
Релігійні організації описані в Біблії в 17 розділі книги Одкровення
А можновладці повинні регулярно її почитувати, щоб не воювать з Творцем Всесвіту
09.04.2026 23:39 Ответить
отара дурнiв. ******** краiну.
09.04.2026 23:40 Ответить
А завхоз офісу,що влада,він навіть не державний службовець
09.04.2026 23:41 Ответить
20 грудня 2018

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до законодавства, які зобов'язують Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви.

Це рішення підтримали 240 депутатів з 226 необхідних.
09.04.2026 23:45 Ответить
Попів всіх релігій можна приписати до медиків.
Там багато здоровенних жеребців, якi можуть пораненого витягти з передка.
09.04.2026 23:49 Ответить
Щось мовчить Геть-манцев. Чому немає налогів зі свічок?
10.04.2026 00:01 Ответить
 
 