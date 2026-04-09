Буданов заверил, что власть придерживается нейтральной позиции в отношении церквей, а вопрос о бронировании духовенства будет решен
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что государство не вмешивается во внутренние религиозные процессы, в частности в вопрос объединения украинских православных церквей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось во время его встречи с журналистами на Закарпатье.
Буданов подчеркнул важность соблюдения принципа отделения церкви от государства и призвал дать время естественному ходу этого процесса. Он также сообщил, что Украинская православная церковь уже исключила из своего названия любые упоминания о Московском патриархате, и это является свершившимся фактом.
Контроль за религиозными процессами
Глава Офиса президента добавил, что держит на контроле вопросы назначения священников, касающиеся всех религиозных конфессий в Украине. Юридическое решение уже разработано, и в ближайшее время ожидаются соответствующие изменения для продолжения процедуры.
Важность отделения церкви от государства
"Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви. Поэтому дайте время этому процессу, и все решится. Спешить здесь нельзя, делать что-то силой в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата", – отметил Буданов.
- Напомним, ранее Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины заявил, что Украина должна укреплять свою позицию на переговорах с Россией, а удары по российским нефтяным терминалам влияют на это.
Релігійні організації описані в Біблії в 17 розділі книги Одкровення
А можновладці повинні регулярно її почитувати, щоб не воювать з Творцем Всесвіту
Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до законодавства, які зобов'язують Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви.
Це рішення підтримали 240 депутатів з 226 необхідних.
