Буданов заверил, что власть придерживается нейтральной позиции в отношении церквей, а вопрос о бронировании духовенства будет решен

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что государство не вмешивается во внутренние религиозные процессы, в частности в вопрос объединения украинских православных церквей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось во время его встречи с журналистами на Закарпатье.

Буданов подчеркнул важность соблюдения принципа отделения церкви от государства и призвал дать время естественному ходу этого процесса. Он также сообщил, что Украинская православная церковь уже исключила из своего названия любые упоминания о Московском патриархате, и это является свершившимся фактом.

Контроль за религиозными процессами

Глава Офиса президента добавил, что держит на контроле вопросы назначения священников, касающиеся всех религиозных конфессий в Украине. Юридическое решение уже разработано, и в ближайшее время ожидаются соответствующие изменения для продолжения процедуры.

Важность отделения церкви от государства

"Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви. Поэтому дайте время этому процессу, и все решится. Спешить здесь нельзя, делать что-то силой в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата", – отметил Буданов.

Напомним, ранее Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины заявил, что Украина должна укреплять свою позицию на переговорах с Россией, а удары по российским нефтяным терминалам влияют на это.

