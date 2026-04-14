Зеленский встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. ФОТОрепортаж

13 апреля состоялась встреча президента Владимира Зеленского с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Об этом говорится в сообщении ВСЦиРО, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава государства поздравил представителей христианских Церквей Украины с праздником Пасхи и иудеев с Песахом.

Фото: ВРЦиРО

Также Зеленский поблагодарил ВСЦиРО за ее последовательную, неизменную позицию в укреплении духовно-нравственной составляющей обороноспособности Украины и укреплении стойкости и единства украинского общества во время отражения российской военной агрессии.

Кроме того, президент выразил благодарность священнослужителям разных конфессий за молитвы и поддержку украинских воинов и украинских семей во время войны.

Положительные результаты по ряду направлений

В свою очередь, главы конфессий отметили, что со времени прошлогодней встречи с президентом есть положительные результаты по ряду направлений. В частности, главы конфессий отметили усилия украинских властей по обеспечению надлежащего уровня свободы вероисповедания во время войны и действия, направленные на защиту религиозной свободы от влияния со стороны государства-агрессора.

Фото: ВРЦиРО

Кроме того, религиозные деятели отметили поднятие семейной политики на правительственном уровне и отметили решение парламента и правительства об увеличении помощи семьям при рождении ребенка. В то же время главы конфессий подчеркнули, что в направлении поддержки семей и воспитания детей на морально-патриотических основах есть вопросы, требующие совместных действий власти, религиозных и общественных организаций.

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Предложение установить День военного капеллана

Также во время встречи главы конфессий предложили установить в Украине День военного капеллана.

Фото: ВРЦиРО

Религиозные деятели рассказали о своих поездках на фронт в составе межконфессиональных групп и общении с украинскими воинами, а также представили президенту определенные предложения по подготовке военных капелланов и изучению опыта капелланства во время войны, в частности, в отношении лечения военных травм.

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