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Зеленский встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. ФОТОрепортаж

13 апреля состоялась встреча президента Владимира Зеленского с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Об этом говорится в сообщении ВСЦиРО, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава государства поздравил представителей христианских Церквей Украины с праздником Пасхи и иудеев с Песахом.

Президент встретился с Всеукраинским советом церквей
Фото: ВРЦиРО

Также Зеленский поблагодарил ВСЦиРО за ее последовательную, неизменную позицию в укреплении духовно-нравственной составляющей обороноспособности Украины и укреплении стойкости и единства украинского общества во время отражения российской военной агрессии.

Кроме того, президент выразил благодарность священнослужителям разных конфессий за молитвы и поддержку украинских воинов и украинских семей во время войны.

Положительные результаты по ряду направлений 

В свою очередь, главы конфессий отметили, что со времени прошлогодней встречи с президентом есть положительные результаты по ряду направлений. В частности, главы конфессий отметили усилия украинских властей по обеспечению надлежащего уровня свободы вероисповедания во время войны и действия, направленные на защиту религиозной свободы от влияния со стороны государства-агрессора.

Президент встретился с Всеукраинским советом церквей
Фото: ВРЦиРО

Кроме того, религиозные деятели отметили поднятие семейной политики на правительственном уровне и отметили решение парламента и правительства об увеличении помощи семьям при рождении ребенка. В то же время главы конфессий подчеркнули, что в направлении поддержки семей и воспитания детей на морально-патриотических основах есть вопросы, требующие совместных действий власти, религиозных и общественных организаций.

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Предложение установить День военного капеллана 

Также во время встречи главы конфессий предложили установить в Украине День военного капеллана.

Президент встретился с Всеукраинским советом церквей
Фото: ВРЦиРО

Религиозные деятели рассказали о своих поездках на фронт в составе межконфессиональных групп и общении с украинскими воинами, а также представили президенту определенные предложения по подготовке военных капелланов и изучению опыта капелланства во время войны, в частности, в отношении лечения военных травм.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24895) религия (892) священник (240) церковь (1309)
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Топ комментарии
+9
Та не допоможуть йому спокутувати гіхи перед українським народом, навіть, всі церкви світу!
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14.04.2026 18:43 Ответить
+7
Зеля, ти виродок, якого ще світ не бачив... Гори уйобок в пеклі разом з своєю скумбрвжю і своїми виродками...
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14.04.2026 18:49 Ответить
+7
Над термосом поржал? На рояле сыграл? Нет? Незачёт!
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14.04.2026 19:08 Ответить

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