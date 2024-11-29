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Первые в Украине: во Львовской области уже нет церквей Московского патриархата

На Львівщині вже немає московських церков

Львовщина стала первой в Украине областью, где больше нет религиозной общины Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской ОГА.

"Официально! На Львовщине больше нет религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату. Наша область - первая в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ", - сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Как отмечается, до начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году всего на Львовщине действовало 66 религиозных общин московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих общин было 54. Поэтому за почти три года полномасштабной войны 27 общин присоединились к Православной Церкви Украины. Еще 27 прекратили свою деятельность по собственному указанию.

Также читайте: "Церкви нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

"Искренне надеюсь, что религиозные общины московского патриархата в других областях нашего государства не будут ждать реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец разорвут связи со структурой кровавых московских попов", - подчеркнул глава области.

Московский патриархат в Украине

Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

По данным опроса КМИС, 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Автор: 

религия (899) УПЦ МП (1558) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+18
Ну хоть на Львівщині тепер кацапсячим сатанатом не воняє...
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29.11.2024 14:25
+6
Як це - першою?! У Івано-Франківську ще раніше немає!!!
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29.11.2024 14:32
+6
війна закінчиться коли жодної московської церкви в Україні не буде
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29.11.2024 14:35
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Ну хоть на Львівщині тепер кацапсячим сатанатом не воняє...
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29.11.2024 14:25 Ответить
Як це - першою?! У Івано-Франківську ще раніше немає!!!
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29.11.2024 14:32 Ответить
Важливі уточнення по тому хто першим позбувся громад москальської псевдо-церкви:
- де-факто це була Франківщина.
- де-юре першими оформили на Львівщині.
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29.11.2024 14:39 Ответить
Вітаю, молодці!
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29.11.2024 17:14 Ответить
Доречі - коли восени 1989року почався масовий перехід релігійних християнських громад від москальської псевдо-церкви в першу чергу до УГКЦ(кардинал Любачівський), а також до УАПЦ(патріарх Мстислав) - тоді теж абсолютними лідерами були Львівщина і Франківщина. А Тернопільщина суттєво відставала. В інших областях нажаль ситуація і тоді була набагато гіршою.
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29.11.2024 14:55 Ответить
Ватники скоро зрозуміють що маленький брехливий клоун брехав їм абсолютно у всьому. За кого вони будуть голосувати.
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29.11.2024 14:34 Ответить
Да їх зовсім і давно не повинно бути в Україні, як конспіративних приміщень фсб. То що має назву Церква мп, не є церквою, це злочинні угрупування
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29.11.2024 14:46 Ответить
Термін "маленький брехливий клоун" - практично зареєстрований український бренд, як «картопля фрі». Якщо, почати його вільно вживати, наприклад, навіть по відношенню до схожої за смаком «смаженої картоплі», то виникне плутанина із однозначною визначеністю сутностей.
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29.11.2024 16:29 Ответить
поважаю...
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29.11.2024 14:34 Ответить
війна закінчиться коли жодної московської церкви в Україні не буде
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29.11.2024 14:35 Ответить
з волиняками сложніше...
Наташо, чому не в ПЦУ молимошся?
та нема в нас ПЦУ - є шо є там і молюся!
от така вона віра....
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29.11.2024 14:42 Ответить
нагадує - є шо є, тим кацапню і палю....
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29.11.2024 14:47 Ответить
Якби в свій час Баканов не стримавав переходи, за московські церкви вже б забули...
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29.11.2024 15:02 Ответить
З 2019 і до 2022року переходам перешкоджали і саботували перереєстрацію за особистою вимогою Зеленського.
А Баканов звичайний москальський агент і разом з тим друг дитинства Зеленського.
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29.11.2024 15:18 Ответить
Там другой мразюк серый кардинал. И давно. Армяша с русской фамилией. Все знают. Давно было пора ..... КамАЗ на встречу. Теперь всё поздно.
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29.11.2024 22:34 Ответить
Львів єдиний в якому на виборах 19го переміг Порошенко,а тепер ще і ця приємна новина.Львівщина рулить, красавчики.
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29.11.2024 17:03 Ответить
Львівська область на всіх виборах голосувала правильно.
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30.11.2024 01:12 Ответить
... новина гарна, але навідники із них можливі ...
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29.11.2024 18:09 Ответить
с почином!теперь нужно ликвидировать этот сатанат по всей остальной Украине!
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29.11.2024 18:26 Ответить
 
 