Первые в Украине: во Львовской области уже нет церквей Московского патриархата

Львовщина стала первой в Украине областью, где больше нет религиозной общины Московского патриархата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской ОГА.

"Официально! На Львовщине больше нет религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату. Наша область - первая в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ", - сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Как отмечается, до начала вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году всего на Львовщине действовало 66 религиозных общин московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года этих общин было 54. Поэтому за почти три года полномасштабной войны 27 общин присоединились к Православной Церкви Украины. Еще 27 прекратили свою деятельность по собственному указанию.

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"Искренне надеюсь, что религиозные общины московского патриархата в других областях нашего государства не будут ждать реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец разорвут связи со структурой кровавых московских попов", - подчеркнул глава области.

Московский патриархат в Украине

Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

По данным опроса КМИС, 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.