РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9916 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в Норвегию
479 19

Зеленский в Норвегии подписал декларацию об оборонном партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию подписал декларацию об оборонном партнерстве с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский лидер прибыл в столицу Норвегии 14 апреля и провел ряд переговоров с руководством страны. Визит направлен на укрепление безопасности и развитие сотрудничества между государствами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подписание декларации и переговоры в Осло

Во время встречи стороны подписали документ об оборонном партнерстве, который предусматривает углубление взаимодействия в сфере безопасности. Зеленский подчеркнул, что это решение будет способствовать укреплению обороноспособности Украины.

Также в рамках визита запланированы переговоры с представителями норвежских властей, включая парламентариев и кронпринца Хокона.

"Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира", — отметил Зеленский.

Договоренности с Германией

Накануне поездки в Норвегию Президент Украины посетил Берлин, где провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По итогам встречи стороны согласовали пакет оборонной поддержки на сумму около четырех миллиардов евро. Договоренности предусматривают укрепление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства дронов.

Отдельно речь идет о финансировании поставки нескольких сотен ракет для систем Patriot, что должно усилить защиту украинского неба.

Несмотря на это, Зеленский заявил, что Украина нуждается в американских системах противовоздушной обороны. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Автор: 

безопасность (1170) Зеленский Владимир (23927) Норвегия (804)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це потужніше стосу підписаних раніше безпекових угод?
показать весь комментарий
14.04.2026 21:53 Ответить
+5
А чому не "стюардеса" підписала , а сам.... найвеличніший?
показать весь комментарий
14.04.2026 21:46 Ответить
+3
папірці все стерплять ..навіть каляки Оманської ZеГниди

прохання папірці Оманської ZеГниди випускати в рулонах і без тексту
показать весь комментарий
14.04.2026 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому не "стюардеса" підписала , а сам.... найвеличніший?
показать весь комментарий
14.04.2026 21:46 Ответить
я норвезькі фіорди не просто бачив, а катався на них на катері. Вєщь сір'йозна і мрачна, особєнно з жовтня по травень
показать весь комментарий
14.04.2026 21:55 Ответить
Завидую.
показать весь комментарий
14.04.2026 22:07 Ответить
"зелені декларації" ,від початку війни не годяться навіть для того.щоб з ними сходити в прибиральну.Папером цим можна задницю до крові роздерти
показать весь комментарий
14.04.2026 21:49 Ответить
А про бусіфікаційний ресурс підписав,як з німцями?
показать весь комментарий
14.04.2026 21:52 Ответить
Це дуже потужно! )))
показать весь комментарий
14.04.2026 21:53 Ответить
Це потужніше стосу підписаних раніше безпекових угод?
показать весь комментарий
14.04.2026 21:53 Ответить
це трошки незламніше
показать весь комментарий
14.04.2026 21:56 Ответить
і трошки могутніше
показать весь комментарий
14.04.2026 22:02 Ответить
Усі підписи Зеленського, це:
"Обіцяю обіцяти, но як завжди БРЕШУ!"
показать весь комментарий
14.04.2026 21:53 Ответить
"кусок роботи"
показать весь комментарий
14.04.2026 21:57 Ответить
Имитация имитатора.
Туфта
показать весь комментарий
14.04.2026 21:58 Ответить
Норвежцы братья наши навеки! Вместе мы сила! И вместе мы уничтожим кремлёвского лилипута!
показать весь комментарий
14.04.2026 22:22 Ответить
Джерело: https://censor.net/ua/n3492299

Цікаво, а що "потужніше", угода чи декларація?
показать весь комментарий
14.04.2026 22:25 Ответить
Ага,підписав декларацію про партнерство з одним професором,який висунув його на премію.
Ось,чому зеботва накинулась на Тр.: бо той хотів відняти премію миру у їх лідора...
показать весь комментарий
14.04.2026 22:25 Ответить
 
 