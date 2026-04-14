Зеленский в Норвегии подписал декларацию об оборонном партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию подписал декларацию об оборонном партнерстве с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский лидер прибыл в столицу Норвегии 14 апреля и провел ряд переговоров с руководством страны. Визит направлен на укрепление безопасности и развитие сотрудничества между государствами.

Подписание декларации и переговоры в Осло

Во время встречи стороны подписали документ об оборонном партнерстве, который предусматривает углубление взаимодействия в сфере безопасности. Зеленский подчеркнул, что это решение будет способствовать укреплению обороноспособности Украины.

Также в рамках визита запланированы переговоры с представителями норвежских властей, включая парламентариев и кронпринца Хокона.

"Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира", — отметил Зеленский.

Договоренности с Германией

Накануне поездки в Норвегию Президент Украины посетил Берлин, где провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По итогам встречи стороны согласовали пакет оборонной поддержки на сумму около четырех миллиардов евро. Договоренности предусматривают укрепление противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства дронов.

Отдельно речь идет о финансировании поставки нескольких сотен ракет для систем Patriot, что должно усилить защиту украинского неба.

Несмотря на это, Зеленский заявил, что Украина нуждается в американских системах противовоздушной обороны. Об этом он сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

