Украина — ключевой приоритет внешней политики Норвегии, — Стере

Украина является основным получателем норвежской помощи и остается ключевым приоритетом внешней политики страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после подписания в Осло вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Декларации об оборонном партнерстве.

"Украина остается ключевым приоритетом внешней политики Норвегии. И сегодня мы подписали совместную декларацию об укреплении сотрудничества в области обороны и безопасности", — отметил Стере.

По его словам, Норвегия поддерживает борьбу Украины за независимость и ее право на существование и вносит важный вклад, ведь Украина является первым получателем норвежской помощи.

Взаимное сотрудничество

"Но это не одностороннее движение. Это взаимное сотрудничество, и мы договорились работать над стратегическим партнерством между Норвегией и Украиной, потому что Украина многое дает взамен", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Норвегия может учиться на опыте, который Украина приобретает в тяжелой борьбе против российской агрессии, в частности и в аспекте устойчивости общества.

"Мы хотим организовать это в рамках стратегического сотрудничества, где мы также можем обмениваться опытом в духе партнерства. Крайне важно, чтобы мы учились на этом опыте и могли адаптировать наши собственные вооруженные силы, разрабатывая наше долгосрочное оборонное планирование на основе этого опыта", — добавил премьер-министр Норвегии.

По его словам, речь идет о партнерстве по разработке беспилотников, промышленной кооперации и т. д.

"Сейчас у нас есть украинское производство в Норвегии, и мы поддерживаем производство в Украине", — подчеркнул политик.

Он также упомянул сотрудничество в энергетической сфере, где Норвегия имеет опыт, которым может поделиться.

