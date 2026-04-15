Зеленський обговорив із парламентом Норвегії спецтрибунал щодо злочинів РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс президента України.

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Спецтрибунал щодо агресії РФ

Під час зустрічі сторони обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Зеленський закликав норвезький парламент підтримати запуск цього механізму, а також компенсаційні інструменти для відшкодування збитків.

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Оборонна співпраця

Окремо йшлося про взаємодію в оборонно-промисловому комплексі.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися власним бойовим досвідом для зміцнення безпеки Норвегії та регіону.

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Нові домовленості

Також Зеленський повідомив, що під час попередньої зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере сторони домовилися розпочати роботу над підготовкою Drone Deal.

Норвезькі парламентарі запевнили, що підтримка України залишатиметься стабільною та одностайною в усіх ключових напрямах.

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