Зеленский обсудил с парламентом Норвегии спецтрибунал по преступлениям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани и лидерами политических партий.

Спецтрибунал по агрессии РФ

Во время встречи стороны обсудили создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Зеленский призвал норвежский парламент поддержать запуск этого механизма, а также компенсационные инструменты для возмещения убытков.

Оборонное сотрудничество

Отдельно речь шла о взаимодействии в оборонно-промышленном комплексе.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться собственным боевым опытом для укрепления безопасности Норвегии и региона.

Новые договоренности

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время предыдущей встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стороны договорились начать работу над подготовкой Drone Deal.

Норвежские парламентарии заверили, что поддержка Украины останется стабильной и единодушной во всех ключевых направлениях.

