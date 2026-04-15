РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10090 посетителей онлайн
Новости Разработка Устава Спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ Спецтрибунал по преступлениям РФ Трибунал для Путина
257 4

Зеленский обсудил с парламентом Норвегии спецтрибунал по преступлениям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани и лидерами политических партий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис президента Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Спецтрибунал по агрессии РФ

Во время встречи стороны обсудили создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Зеленский призвал норвежский парламент поддержать запуск этого механизма, а также компенсационные инструменты для возмещения убытков.

Оборонное сотрудничество

Отдельно речь шла о взаимодействии в оборонно-промышленном комплексе.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться собственным боевым опытом для укрепления безопасности Норвегии и региона.

Новые договоренности

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время предыдущей встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стороны договорились начать работу над подготовкой Drone Deal.

Норвежские парламентарии заверили, что поддержка Украины останется стабильной и единодушной во всех ключевых направлениях.

Автор: 

Зеленский Владимир (23944) Норвегия (810) трибунал (312)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч би заочно провели , хоч раз засідання щодо путіна. Чому навіть в нас йому не винесений вирок?
показать весь комментарий
15.04.2026 13:13 Ответить
и шо? а они шо?
показать весь комментарий
15.04.2026 13:14 Ответить
"обговорилка" картонна
показать весь комментарий
15.04.2026 13:23 Ответить
Украине нужен свой Моссад , это буде гораздо эффективней..
показать весь комментарий
15.04.2026 13:26 Ответить
 
 