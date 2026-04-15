Зеленский обсудил с парламентом Норвегии спецтрибунал по преступлениям РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Норвегии Масудом Гарахани и лидерами политических партий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис президента Украины.
Спецтрибунал по агрессии РФ
Во время встречи стороны обсудили создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Зеленский призвал норвежский парламент поддержать запуск этого механизма, а также компенсационные инструменты для возмещения убытков.
Оборонное сотрудничество
Отдельно речь шла о взаимодействии в оборонно-промышленном комплексе.
Президент подчеркнул, что Украина готова делиться собственным боевым опытом для укрепления безопасности Норвегии и региона.
Новые договоренности
Кроме того, Зеленский сообщил, что во время предыдущей встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стороны договорились начать работу над подготовкой Drone Deal.
Норвежские парламентарии заверили, что поддержка Украины останется стабильной и единодушной во всех ключевых направлениях.
