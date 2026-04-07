Норвегия присоединится к Специальному трибуналу против России

Норвегия официально подтвердила намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении в Facebook заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Норвегия присоединяется к Спецтрибуналу

Посол подчеркнула, что решение Осло является важным шагом для справедливости и международной поддержки Украины.

"Это действительно важная новость для Украины — и еще один сильный сигнал о том, что справедливость не стоит на месте, а уверенно движется вперед. Каждое такое решение приближает создание Специального трибунала, который должен обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины. Особенно ценим готовность Норвегии быть среди государств-учредителей Специального трибунала. Это не просто жест поддержки — это конкретный вклад в то, чтобы правосудие стало реальностью", — говорится в сообщении Мудрой.

Норвегия стала 15-м государством, подтвердившим готовность присоединиться к созданию Спецтрибунала, наряду с Великобританией, Эстонией, Испанией, Коста-Рикой, Латвией, Литвой, Люксембургом, Молдовой, Нидерландами, Германией, Словенией, Украиной, Хорватией и Швецией.

Мудрая призвала других участников, которые еще не сделали этот шаг, присоединиться к инициативе. По ее словам, чем шире поддержка на старте, тем сильнее сигнал: преступление агрессии не останется безнаказанным.

