Норвегия присоединится к Специальному трибуналу против России

Норвегия присоединилась к Специальному трибуналу против России

Норвегия официально подтвердила намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении в Facebook заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Посол подчеркнула, что решение Осло является важным шагом для справедливости и международной поддержки Украины.

"Это действительно важная новость для Украины — и еще один сильный сигнал о том, что справедливость не стоит на месте, а уверенно движется вперед. Каждое такое решение приближает создание Специального трибунала, который должен обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины. Особенно ценим готовность Норвегии быть среди государств-учредителей Специального трибунала. Это не просто жест поддержки — это конкретный вклад в то, чтобы правосудие стало реальностью", — говорится в сообщении Мудрой.

Норвегия стала 15-м государством, подтвердившим готовность присоединиться к созданию Спецтрибунала, наряду с Великобританией, Эстонией, Испанией, Коста-Рикой, Латвией, Литвой, Люксембургом, Молдовой, Нидерландами, Германией, Словенией, Украиной, Хорватией и Швецией.

Мудрая призвала других участников, которые еще не сделали этот шаг, присоединиться к инициативе. По ее словам, чем шире поддержка на старте, тем сильнее сигнал: преступление агрессии не останется безнаказанным.

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
  • 30 марта 2026 года глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что к соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины готовы присоединиться еще восемь стран.

І коли перше засідання цього трибуналу?
07.04.2026 23:14
07.04.2026 23:16
 
 