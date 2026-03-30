Восемь стран готовы присоединиться к трибуналу относительно агрессии РФ, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о росте числа стран, готовых присоединиться к соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети X.

"Число стран, готовых присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины, растет. У нас уже есть восемь подтверждений и мы ожидаем еще больше", — отметил Сибига.

Призыв к международному сообществу

Министр призвал другие государства присоединиться к инициативе и поддержать усилия по привлечению России к ответственности.

Он подчеркнул, что масштабы преступлений РФ являются беспрецедентными для Европы со времен Второй мировой войны.

"Преступление агрессии является первопричиной всего этого. Российские преступники, включая высшее политическое и военное руководство Российской Федерации, должны быть привлечены к ответственности, и никакой амнистии не будет", – заявил министр.

Роль спецтрибунала

Сибига подчеркнул, что создание специального трибунала является ключевым элементом системы привлечения к ответственности.

Он напомнил, что в эту систему также входят Комиссия по рассмотрению претензий и Реестр убытков.

"Завтра мы будем отмечать мрачную годовщину Бучанских расстрелов вместе с коллегами из ЕС, которые приедут в Украину. Пепел Бучи требует восстановления справедливости", – отметил он.

Перспективы запуска

По словам министра, Специальный трибунал фактически возрождает принципы Нюрнбергского процесса.

"Его практический запуск в этом году жизненно важен не только для осуществления правосудия для Украины и нашего народа, но и для укрепления международного уголовного права, дополнения усилий Международного уголовного суда и предотвращения повторения таких ужасных преступлений в будущем", – подчеркнул Сибига.

Решение ЕС

Напомним, 25 марта Европейская комиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения ЕС к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

После утверждения государствами-членами Еврокомиссия сможет официально сообщить о намерении ЕС присоединиться к трибуналу в статусе члена-учредителя.

В таком случае Евросоюз будет играть ключевую роль в работе трибунала, в частности как член Руководящего комитета.

