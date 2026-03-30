Восемь стран готовы присоединиться к трибуналу относительно агрессии РФ, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о росте числа стран, готовых присоединиться к соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины.

"Число стран, готовых присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины, растет. У нас уже есть восемь подтверждений и мы ожидаем еще больше", — отметил Сибига.

Призыв к международному сообществу

Министр призвал другие государства присоединиться к инициативе и поддержать усилия по привлечению России к ответственности.

Он подчеркнул, что масштабы преступлений РФ являются беспрецедентными для Европы со времен Второй мировой войны.

"Преступление агрессии является первопричиной всего этого. Российские преступники, включая высшее политическое и военное руководство Российской Федерации, должны быть привлечены к ответственности, и никакой амнистии не будет", – заявил министр.

Роль спецтрибунала

Сибига подчеркнул, что создание специального трибунала является ключевым элементом системы привлечения к ответственности.

Он напомнил, что в эту систему также входят Комиссия по рассмотрению претензий и Реестр убытков.

"Завтра мы будем отмечать мрачную годовщину Бучанских расстрелов вместе с коллегами из ЕС, которые приедут в Украину. Пепел Бучи требует восстановления справедливости", – отметил он.

Перспективы запуска

По словам министра, Специальный трибунал фактически возрождает принципы Нюрнбергского процесса.

"Его практический запуск в этом году жизненно важен не только для осуществления правосудия для Украины и нашего народа, но и для укрепления международного уголовного права, дополнения усилий Международного уголовного суда и предотвращения повторения таких ужасных преступлений в будущем", – подчеркнул Сибига.

Решение ЕС

Напомним, 25 марта Европейская комиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения ЕС к числу учредителей Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

После утверждения государствами-членами Еврокомиссия сможет официально сообщить о намерении ЕС присоединиться к трибуналу в статусе члена-учредителя.

В таком случае Евросоюз будет играть ключевую роль в работе трибунала, в частности как член Руководящего комитета.

Де можна ознайомитися зі списком?
Якщо там немає США та Китая, то до одного місця той трибунал, кацапетівка його проігнорує.
30.03.2026 13:10 Ответить
Кацапетівка і так і так його проігнорує доки не здохне *****. Це все треба екстраполювати на гітлерівську Німеччину. Путлєрівська кацапетівка така сама. Але є нюанс. ЯЗ. І коли здохне ***** ,перший з його кліки хто стане "неохрущовим" буде для Заходу як знахідка. Навіть якщо це буде махровий шовініст патрушев. І про цей смішний "трибунал" всі різко забудуть.
30.03.2026 13:21 Ответить
Трибуналом для РФ може бути лише одне: високорозвинута в сфері науки, економіки та оборони Україна. Але для цього треба почати робити перший крок - нейтралізація банди зелених диверсантів-агентів.
30.03.2026 13:19 Ответить
Для чого цей весь цирк? Для того щоб рашистів судити потрібно виграти війну. А поки що про виграш України ніхто даже не говорить. Зараз одні тільки всі обговорюють на яких умовах саме Україна капітулює.
30.03.2026 13:22 Ответить
 
 