Вісім країн готові приєднатися до трибуналу щодо агресії РФ, – Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про зростання числа країн, готових приєднатися до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.
"Кількість країн, готових приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, зростає. Ми вже маємо вісім підтверджень і очікуємо ще більше", – зазначив Сибіга.
Заклик до міжнародної спільноти
Міністр закликав інші держави приєднатися до ініціативи та підтримати зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.
Він наголосив, що масштаби злочинів РФ є безпрецедентними для Європи з часів Другої світової війни.
"Злочин агресії є першопричиною всього цього. Російські злочинці, включно з вищим політичним і військовим керівництвом Російської Федерації, мають бути притягнуті до відповідальності, і жодної амністії не буде", – заявив міністр.
Роль спецтрибуналу
Сибіга підкреслив, що створення спеціального трибуналу є ключовим елементом системи притягнення до відповідальності.
Він нагадав, що до цієї системи також входять Комісія з розгляду претензій і Реєстр збитків.
"Завтра ми відзначатимемо похмурі роковини Бучанських розстрілів разом з колегами з ЄС, які приїдуть в Україну. Попіл Бучі вимагає відновлення справедливості", – зазначив він.
Перспективи запуску
За словами міністра, Спеціальний трибунал фактично відроджує принципи Нюрнберзького процесу.
"Його практичний запуск цього року є життєво важливим не лише для здійснення правосуддя для України та нашого народу, але й для зміцнення міжнародного кримінального права, доповнення зусиль Міжнародного кримінального суду та запобігання повторенню таких жахливих злочинів у майбутньому", – підкреслив Сибіга.
Рішення ЄС
Нагадаємо, 25 березня Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання ЄС до числа засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Після затвердження державами-членами Єврокомісія зможе офіційно повідомити про намір ЄС приєднатися до трибуналу у статусі члена-засновника.
У такому разі Євросоюз відіграватиме ключову роль у роботі трибуналу, зокрема як член Керівного комітету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль