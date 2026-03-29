Ще одна країна приєднається до Спецтрибуналу проти агресії РФ, - Сибіга

Під час саміту G7 у Франції Україна отримала підтвердження намірів ще однієї країни приєднатися до угоди щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформу.

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Ще одна країна долучиться до створення Спецтрибуналу

"Маємо ще одне підтвердження з боку країни, яку поки що теж не можу називати. Це ще одна держава, яка приєднається до Угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії", - заявив міністр.

Він нагадав, що 31 березня в Україну приїдуть міністри закордонних справ держав-членів ЄС.

Бучанський саміт: очікування від зустрічі міністрів ЄС

"Це буде Бучанський саміт. І ми працюємо, аби якомога більша кількість країн підтвердила свою участь. Але не просто участь, а ратифікацію імплементаційної угоди", - наголосив глава МЗС.

Серед інших конкретних результатів саміту Групи семи за участю України та низки інших держав Сибіга назвав допомогу світової спільноти в реконструкції саркофага над Чорнобильською АЕС.

"Як відомо, укриття було пошкоджене російським дроном, й ціна питання на сьогодні близько 500 мільйонів євро. Під час цього засідання вже пролунали конкретні зобов'язання з боку низки країн щодо наповнення бюджету майбутнього фонду. Це буде спільний проєкт з ЄБРР. Я не буду зараз давати цифри, але вже є підтвердження на кілька десятків мільйонів євро. Тому процес залучення донорських коштів зрушив", - зазначив він.