Еще одна страна присоединится к Спецтрибуналу против агрессии РФ, - Сибига

Трибунал для Путина

В ходе саммита G7 во Франции Украина получила подтверждение намерений еще одной страны присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Укрінформу.

"У нас есть еще одно подтверждение со стороны страны, которую пока тоже не могу назвать. Это еще одно государство, которое присоединится к Соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии", - заявил министр.

Он напомнил, что 31 марта в Украину приедут министры иностранных дел государств-членов ЕС.

"Это будет Бучанский саммит. И мы работаем над тем, чтобы как можно большее количество стран подтвердило свое участие. Но не просто участие, а ратификацию имплементационного соглашения", - подчеркнул глава МИД.

Среди других конкретных результатов саммита Группы семи с участием Украины и ряда других государств Сибига назвал помощь мирового сообщества в реконструкции саркофага над Чернобыльской АЭС.

"Как известно, укрытие было повреждено российским дроном, и стоимость работ на сегодняшний день составляет около 500 миллионов евро. Во время этого заседания уже прозвучали конкретные обязательства со стороны ряда стран по наполнению бюджета будущего фонда. Это будет совместный проект с ЕБРР. Я не буду сейчас называть цифры, но уже есть подтверждение на несколько десятков миллионов евро. Поэтому процесс привлечения донорских средств сдвинулся с мертвой точки", - отметил он.

Клоуни , який спецтрибунал?!🤦 Рашка плювала на все це.
29.03.2026 13:49 Ответить
Нормальний такий трибунал. Захоче парашка газом торганути, а зворотні виплати раптово заблокують.
29.03.2026 13:53 Ответить
Кацапський бот з кацапськими тезами Vasya #607130

Реєстрація: 19.04.2025
29.03.2026 15:30 Ответить
Притрушене чи що?🤦 Дата реєстрації не значить що це бот?
29.03.2026 15:33 Ответить
А коли ж ще виникне спецтрибунал по мародерам...??? Незалежно від національності..?
29.03.2026 14:02 Ответить
Коли почнеться процес?Доживемо до цього моменту?Чи буде публічна страта ху...ла? Разів 200 подивився б в прямому ефірі!
29.03.2026 15:07 Ответить
А давно,зеленський , не підписував ні з ким, безпекові угоди. І "план перемоги", кудись подівся...
29.03.2026 15:24 Ответить
 
 