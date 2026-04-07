Норвегія приєднається до Спеціального трибуналу проти Росії
Норвегія офіційно підтвердила намір долучитися до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Facebook-заяві заступниці Офісу президента Ірини Мудрої.
Норвегія приєднується до Спецтрибуналу
Посол наголосила, що рішення Осло є важливим кроком для справедливості та міжнародної підтримки України.
"Це справді важлива новина для України — і ще один сильний сигнал, що справедливість не стоїть на місці, а впевнено рухається вперед. Кожне таке рішення наближає створення Спеціального трибуналу, який має забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Особливо цінуємо готовність Норвегії бути серед держав-засновниць Спеціального трибуналу. Це не просто жест підтримки — це конкретний внесок у те, щоб правосуддя стало реальністю", — йдеться у повідомленні Мудрої.
Норвегія стала 15-ю державою, яка підтвердила готовність долучитися до створення Спецтрибуналу, разом із Великою Британією, Естонією, Іспанією, Коста-Рикою, Латвією, Литвою, Люксембургом, Молдовою, Нідерландами, Німеччиною, Словенією, Україною, Хорватією та Швецією.
Мудра закликала інших учасників, які ще не зробили цього кроку, приєднатися до ініціативи. За її словами, чим ширша підтримка на старті, тим сильніший сигнал: злочин агресії не залишиться безкарним.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
- 30 березня 2026 року глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України готові долучитися ще вісім країн.
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