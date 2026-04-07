Норвегія приєднається до Спеціального трибуналу проти Росії

Норвегія офіційно підтвердила намір долучитися до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Facebook-заяві заступниці Офісу президента Ірини Мудрої.

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Норвегія приєднується до Спецтрибуналу

Посол наголосила, що рішення Осло є важливим кроком для справедливості та міжнародної підтримки України.

"Це справді важлива новина для України — і ще один сильний сигнал, що справедливість не стоїть на місці, а впевнено рухається вперед. Кожне таке рішення наближає створення Спеціального трибуналу, який має забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Особливо цінуємо готовність Норвегії бути серед держав-засновниць Спеціального трибуналу. Це не просто жест підтримки — це конкретний внесок у те, щоб правосуддя стало реальністю", — йдеться у повідомленні Мудрої.

Норвегія стала 15-ю державою, яка підтвердила готовність долучитися до створення Спецтрибуналу, разом із Великою Британією, Естонією, Іспанією, Коста-Рикою, Латвією, Литвою, Люксембургом, Молдовою, Нідерландами, Німеччиною, Словенією, Україною, Хорватією та Швецією.

Мудра закликала інших учасників, які ще не зробили цього кроку, приєднатися до ініціативи. За її словами, чим ширша підтримка на старті, тим сильніший сигнал: злочин агресії не залишиться безкарним.

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