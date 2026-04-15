Исландия и Польша поддержали создание трибунала в отношении РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Исландия и Польша подтвердили готовность присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в социальных сетях.

По его словам, это позволило достичь необходимого минимума поддержки среди государств-членов Совета Европы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Необходимое количество поддержки и дальнейшие шаги

Сибига отметил, что после получения 17 подтверждений соглашение можно официально вынести на голосование.

"Это переломный момент: с 17 подтверждениями мы официально преодолели минимально необходимый юридический порог", - подчеркнул министр.

Ожидается, что расширенное частичное соглашение о Руководящем комитете Специального трибунала рассмотрят во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14-15 мая.

Значение трибунала и международная поддержка

Глава МИД подчеркнул, что создание трибунала является важным шагом для привлечения к ответственности руководства России и обеспечения справедливости.

"Мы подготовили все правовые шаги для начала работы Трибунала", - заявил Сибига.

Он также добавил, что Украина продолжит привлекать новые страны к соглашению как в рамках Совета Европы, так и за его пределами.

Ранее Европейская комиссия поддержала начало процесса присоединения ЕС к созданию трибунала, а ряд стран, в частности Швеция, уже заявили о намерении присоединиться к инициативе.

