Исландия и Польша поддержали создание трибунала в отношении РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Исландия и Польша подтвердили готовность присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в социальных сетях.
По его словам, это позволило достичь необходимого минимума поддержки среди государств-членов Совета Европы.
Необходимое количество поддержки и дальнейшие шаги
Сибига отметил, что после получения 17 подтверждений соглашение можно официально вынести на голосование.
"Это переломный момент: с 17 подтверждениями мы официально преодолели минимально необходимый юридический порог", - подчеркнул министр.
Ожидается, что расширенное частичное соглашение о Руководящем комитете Специального трибунала рассмотрят во время заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14-15 мая.
Значение трибунала и международная поддержка
Глава МИД подчеркнул, что создание трибунала является важным шагом для привлечения к ответственности руководства России и обеспечения справедливости.
"Мы подготовили все правовые шаги для начала работы Трибунала", - заявил Сибига.
Он также добавил, что Украина продолжит привлекать новые страны к соглашению как в рамках Совета Европы, так и за его пределами.
Ранее Европейская комиссия поддержала начало процесса присоединения ЕС к созданию трибунала, а ряд стран, в частности Швеция, уже заявили о намерении присоединиться к инициативе.
