Португалия планирует присоединиться к соглашению о спецтрибунале в отношении РФ
Португалия заявила о намерении присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.
"Выражаем благодарность Португалии за готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению, что позволит фактически запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.
Этот важный шаг свидетельствует о приверженности Португалии принципам ответственности и справедливости", - говорится в сообщении.
Сибига отметил, что уже 15 стран выразили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале. И добавил, что теперь для минимального юридического количества, которое позволит начать работу трибунала, необходимо участие еще одной страны.
Сибига призвал другие страны присоединиться к инициативе по привлечению РФ к ответственности.
"Речь идет не только о поддержке Украины. Речь идет о принципах. Все, кто ценит жизнь, справедливость и верховенство права, должны объединиться для защиты этих общих ценностей. Мы призываем все страны Европы и мира присоединиться к нашей исторической инициативе по привлечению к ответственности, чтобы впервые со времен Нюрнбергского трибунала привлечь к ответственности и наказать за преступление агрессии", – написал министр.
Что известно о Спецтрибунале?
Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины – это инициатива по созданию международного судебного органа, который должен привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ за само решение развязать войну против Украины.
Инициативу активно продвигают:
- Украина;
- страны ЕС;
- Великобритания;
- Канада;
- другие демократические государства.
Некоторые страны уже заявили о намерении присоединиться к будущему соглашению.
Создание трибунала позволит:
- официально установить факт преступления агрессии;
- выдать ордера на арест российского руководства;
- закрепить юридическую ответственность за начало войны;
- создать прецедент для международного права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль