Португалия планирует присоединиться к соглашению о спецтрибунале в отношении РФ

Португалия заявила о намерении присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

"Выражаем благодарность Португалии за готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению, что позволит фактически запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Этот важный шаг свидетельствует о приверженности Португалии принципам ответственности и справедливости", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что уже 15 стран выразили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале. И добавил, что теперь для минимального юридического количества, которое позволит начать работу трибунала, необходимо участие еще одной страны.

Сибига призвал другие страны присоединиться к инициативе по привлечению РФ к ответственности.

"Речь идет не только о поддержке Украины. Речь идет о принципах. Все, кто ценит жизнь, справедливость и верховенство права, должны объединиться для защиты этих общих ценностей. Мы призываем все страны Европы и мира присоединиться к нашей исторической инициативе по привлечению к ответственности, чтобы впервые со времен Нюрнбергского трибунала привлечь к ответственности и наказать за преступление агрессии", – написал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия присоединится к Специальному трибуналу против России

Что известно о Спецтрибунале?

Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины – это инициатива по созданию международного судебного органа, который должен привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ за само решение развязать войну против Украины.

Инициативу активно продвигают:

Украина;

страны ЕС;

Великобритания;

Канада;

другие демократические государства.

Некоторые страны уже заявили о намерении присоединиться к будущему соглашению.

Создание трибунала позволит:

официально установить факт преступления агрессии;

выдать ордера на арест российского руководства;

закрепить юридическую ответственность за начало войны;

создать прецедент для международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецтрибунал по преступлениям РФ могут юридически оформить на заседании Совета Европы в мае, - Сибига