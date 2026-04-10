Португалия планирует присоединиться к соглашению о спецтрибунале в отношении РФ

Спецтрибунал по агрессии РФ: Португалия готова присоединиться

Португалия заявила о намерении присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

"Выражаем благодарность Португалии за готовность присоединиться к Расширенному частичному соглашению, что позволит фактически запустить работу Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины.

Этот важный шаг свидетельствует о приверженности Португалии принципам ответственности и справедливости", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что уже 15 стран выразили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале. И добавил, что теперь для минимального юридического количества, которое позволит начать работу трибунала, необходимо участие еще одной страны.

Сибига призвал другие страны присоединиться к инициативе по привлечению РФ к ответственности.

"Речь идет не только о поддержке Украины. Речь идет о принципах. Все, кто ценит жизнь, справедливость и верховенство права, должны объединиться для защиты этих общих ценностей. Мы призываем все страны Европы и мира присоединиться к нашей исторической инициативе по привлечению к ответственности, чтобы впервые со времен Нюрнбергского трибунала привлечь к ответственности и наказать за преступление агрессии", – написал министр.

Что известно о Спецтрибунале?

Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины – это инициатива по созданию международного судебного органа, который должен привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ за само решение развязать войну против Украины.

Инициативу активно продвигают:

  • Украина;
  • страны ЕС;
  • Великобритания;
  • Канада;
  • другие демократические государства.

Некоторые страны уже заявили о намерении присоединиться к будущему соглашению.

Создание трибунала позволит:

  • официально установить факт преступления агрессии;
  • выдать ордера на арест российского руководства;
  • закрепить юридическую ответственность за начало войны;
  • создать прецедент для международного права.

Португалия (210) трибунал (311) Сибига Андрей (853)
А далі.шо? Збіговисько охочих 2,3,...10
10.04.2026 12:17 Ответить
Пане Сабіга, коментуйте після завершення договорів , а не анонсуйте. Бо ви усім ворогам даєте зелене світло
10.04.2026 12:20 Ответить
Я не вкурсі ,що кацапи вже програли війну і капітулювали ? Для чого ці дешеві понти з ціми "трибуналами 2 ?
10.04.2026 13:12 Ответить
 
 