Португалія планує приєднатися до угоди про спецтрибунал щодо РФ

Португалія заявила про намір долучитися до угоди для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росія проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

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"Висловлюємо вдячність Португалії за готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, що дозволить фактично запустити роботу Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Цей важливий крок свідчить про прихильність Португалії принципам відповідальності та справедливості", - йдеться в дописі.

Сибіга зазначив, що вже 15 країн висловили готовність приєднатися до угоди про Спецтрибунал. Та додав, що тепер для мінімальної юридичної кількості, яка дозволить розпочати роботу трибуналу, необхідна участь ще однієї країни.

Сибіга закликав інші країни доєднатися до ініціативи для притягнення РФ до відповідальності.

"Йдеться не лише про підтримку України. Йдеться про принципи. Усі, хто цінує життя, справедливість та верховенство права, мають об’єднатися для захисту цих спільних цінностей. Ми закликаємо всі країни Європи та світу приєднатися до нашої історичної ініціативи щодо притягнення до відповідальності, щоб вперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати за злочин агресії", – написав міністр.

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Що відомо про Спецтрибунал?

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України - це ініціатива створення міжнародного судового органу, який має притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ за саме рішення розв’язати війну проти України.

Ініціативу активно просувають:

Україна;

країни ЄС;

Велика Британія;

Канада;

інші демократичні держави.

Деякі країни вже заявили про намір приєднатися до майбутньої угоди.

Створення трибуналу дозволить:

офіційно встановити факт злочину агресії;

видати ордери на арешт російського керівництва;

закріпити юридичну відповідальність за початок війни;

створити прецедент для міжнародного права.

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