Латвия присоединяется к соглашению о Спецтрибунале для РФ за агрессию против Украины

Латвия сообщила о намерении присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала для России по делу об агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве Латвии при Совете Европы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В частности, отмечается, что Латвия сообщила Совету Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины, чтобы войти в число стран-учредителей.

"Этот шаг будет способствовать созданию Спецтрибунала", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения Европейского Союза к учредителям Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сегодня, 30 марта, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что к соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины готовы присоединиться еще восемь стран.

Спецтрибунал по преступлениям России