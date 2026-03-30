Латвия присоединяется к соглашению о Спецтрибунале для РФ за агрессию против Украины
Латвия сообщила о намерении присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала для России по делу об агрессии против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве Латвии при Совете Европы.
Что известно
В частности, отмечается, что Латвия сообщила Совету Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины, чтобы войти в число стран-учредителей.
"Этот шаг будет способствовать созданию Спецтрибунала", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения Европейского Союза к учредителям Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Сегодня, 30 марта, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что к соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины готовы присоединиться еще восемь стран.
Спецтрибунал по преступлениям России
- 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
- В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
- Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
- Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
- 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
- Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
- 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль