Латвия присоединяется к соглашению о Спецтрибунале для РФ за агрессию против Украины

Латвия присоединится к соглашению о спецтрибунале в отношении РФ

Латвия сообщила о намерении присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала для России по делу об агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в представительстве Латвии при Совете Европы.

Что известно

В частности, отмечается, что Латвия сообщила Совету Европы о своем намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины, чтобы войти в число стран-учредителей.

"Этот шаг будет способствовать созданию Спецтрибунала", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила предложение о начале процесса присоединения Европейского Союза к учредителям Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сегодня, 30 марта, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что к соглашению о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины готовы присоединиться еще восемь стран.

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры о создании специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

