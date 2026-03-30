Латвія приєднується до угоди про Спецтрибунал для РФ за агресію проти України

Латвія повідомила про намір приєднатися до угоди щодо створення Спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про повідомили у представництві Латвії при Раді Європи.

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Що відомо

Так, зазначається, що Латвія повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, щоб бути серед країн-засновниць.

"Цей крок сприятиме створенню Спецтрибуналу", – йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Сьогодні, 30 березня, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України готові долучитися ще вісім країн.

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Спецтрибунал щодо злочинів Росії