Латвія приєднується до угоди про Спецтрибунал для РФ за агресію проти України
Латвія повідомила про намір приєднатися до угоди щодо створення Спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про повідомили у представництві Латвії при Раді Європи.
Що відомо
Так, зазначається, що Латвія повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, щоб бути серед країн-засновниць.
"Цей крок сприятиме створенню Спецтрибуналу", – йдеться в повідомленні.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до засновників Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Сьогодні, 30 березня, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що до угоди щодо Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України готові долучитися ще вісім країн.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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