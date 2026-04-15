Ісландія і Польща підтримали створення трибуналу щодо РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Ісландія та Польща підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС у соціальних мережах.

За його словами, це дозволило досягти необхідного мінімуму підтримки серед держав-членів Ради Європи.

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Необхідна кількість підтримки та подальші кроки

Сибіга зазначив, що після отримання 17 підтверджень угоду можна офіційно винести на голосування.

"Це переломний момент: із 17 підтвердженнями ми офіційно подолали мінімально необхідний юридичний поріг", — наголосив міністр.

Очікується, що розширену часткову угоду щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу розглянуть під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі 14–15 травня.

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Значення трибуналу та міжнародна підтримка

Глава МЗС підкреслив, що створення трибуналу є важливим кроком для притягнення до відповідальності керівництва Росії та забезпечення справедливості.

"Ми підготували всі правові кроки для початку роботи Трибуналу", — заявив Сибіга.

Він також додав, що Україна продовжить залучати нові країни до угоди як у межах Ради Європи, так і поза нею.

Раніше Європейська комісія підтримала початок процесу приєднання ЄС до створення трибуналу, а низка країн, зокрема Швеція, вже заявили про намір долучитися до ініціативи.

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