Підсумки "Рамштайну": Зеленський повідомив про посилення ППО та спільне виробництво озброєння
Союзники України оголосили про нові пакети військової підтримки після чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
Йдеться про посилення протиповітряної оборони, постачання дронів та розвиток логістичних можливостей, а також про внески до спільних оборонних програм.
Нові пакети допомоги та внески партнерів
За словами глави держави, партнери підтвердили готовність розширювати підтримку України та відзначили ефективність українських сил на полі бою.
Зокрема, ухвалено рішення про нові внески до програми PURL від п’яти країн. Окрему увагу приділено розвитку спільного виробництва озброєння та посиленню ППО.
"Є важливі результати нової зустрічі у форматі Рамштайну — саме те, про що ми домовляємось із лідерами, зараз реалізовується", — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що ключовим залишається своєчасне виконання всіх оголошених зобов’язань, адже достатній рівень оборонного забезпечення позбавляє Росію можливості досягати своїх цілей.
Конкретні обсяги підтримки від країн
Серед оголошених рішень:
- Норвегія виділить понад 500 млн доларів на забезпечення бригад дронами
- Додатково 150 млн доларів буде спрямовано на посилення логістики
- Нідерланди нададуть понад 200 млн євро на безпілотники
- Бельгія профінансує постачання снарядів і зміцнення ППО
Також Зеленський подякував:
- Німеччині — за підтримку систем ППО та розвиток далекобійних спроможностей
- Великій Британії — за продовження постачання дронів
- Іспанії — за готовність працювати в межах програми SAFE
- Канаді — за посилення оборонних напрямків
- Литві та Естонії — за внески до програми PURL
Президент підкреслив, що координація з партнерами дозволяє системно зміцнювати обороноздатність України.
Раніше ми повідомляли, що протягом 2026 року члени НАТО нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів.
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І що!?
А все так як, напевно, на фронті: у солдата є окіп - траншея, яку він сам викопав і спорядження від волонтерів.
На одній з таких висот окіп викопаний бійцями по ширині як могила під покійника, а по довжині на 0.5 м. довша, а над нею укриття з обрізків дерев навколо. Де держава? Де місцева влада, яку...?
Яка мотивація тих бійців? Хто нам допоможе, якщо ми так відносимося!?
Можна собі уявити ЩО у нас на фронті, якщо так у тилу.
Примітка
"Преобладающие высоты в боевых уставах рассматриваются как ключевые элементы местности (тактически важные пункты), обеспечивающие обзор, прострел территории, огневое преимущество и наблюдение за противником. Их захват или удержание являются пиоритетными при планировании наступления и обороны" Приблизно так у статутах армій світу