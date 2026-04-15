Підсумки "Рамштайну": Зеленський повідомив про посилення ППО та спільне виробництво озброєння

Союзники України оголосили про нові пакети військової підтримки після чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Йдеться про посилення протиповітряної оборони, постачання дронів та розвиток логістичних можливостей, а також про внески до спільних оборонних програм.

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Нові пакети допомоги та внески партнерів

За словами глави держави, партнери підтвердили готовність розширювати підтримку України та відзначили ефективність українських сил на полі бою.

Зокрема, ухвалено рішення про нові внески до програми PURL від п’яти країн. Окрему увагу приділено розвитку спільного виробництва озброєння та посиленню ППО.

"Є важливі результати нової зустрічі у форматі Рамштайну — саме те, про що ми домовляємось із лідерами, зараз реалізовується", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що ключовим залишається своєчасне виконання всіх оголошених зобов’язань, адже достатній рівень оборонного забезпечення позбавляє Росію можливості досягати своїх цілей.

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Конкретні обсяги підтримки від країн

Серед оголошених рішень:

Норвегія виділить понад 500 млн доларів на забезпечення бригад дронами

Додатково 150 млн доларів буде спрямовано на посилення логістики

Нідерланди нададуть понад 200 млн євро на безпілотники

Бельгія профінансує постачання снарядів і зміцнення ППО

Також Зеленський подякував:

Німеччині — за підтримку систем ППО та розвиток далекобійних спроможностей

Великій Британії — за продовження постачання дронів

Іспанії — за готовність працювати в межах програми SAFE

Канаді — за посилення оборонних напрямків

Литві та Естонії — за внески до програми PURL

Президент підкреслив, що координація з партнерами дозволяє системно зміцнювати обороноздатність України.

Раніше ми повідомляли, що протягом 2026 року члени НАТО нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів.

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