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Новини ППО України
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Україна просить партнерів передати ракети Patriot до листопада: "Зима близько"

Україна просить поставити до осені системи Патріот

Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом до листопада передати ракети для систем Patriot та профінансувати закупівлю сучасних ракет PAC-3 для посилення протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони України.

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У відомстві наголосили, що на тлі наближення зимового періоду критично важливо посилити захист українських міст від російських ракетних ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цими днями до України прибула нова партія ракет до Patriot, - Зеленський

Заклик до партнерів щодо посилення ППО

У Міністерстві оборони підкреслили, що Україна потребує оперативного постачання ракет до систем Patriot, які можуть бути передані зі складів міжнародних партнерів, а також додаткового фінансування для закупівлі сучасних перехоплювачів PAC-3.

"Зима близько: наші мирні міста не мають замерзати через російський ракетний терор. Україна закликає партнерів до листопада передати ракети Patriot зі складів та профінансувати закупівлю сучасних ракет PAC-3", — зазначили у повідомленні Міноборони.

У відомстві додали, що своєчасне посилення протиповітряної оборони є ключовим фактором захисту цивільної інфраструктури та енергетичної системи України.

Також читайте: Пентагон нарощує виробництво ракет Patriot: інвестують 4,7 млрд доларів

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Patriot (535)
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Топ коментарі
+5
Прям джон мать его сноу. Еврейский.
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15.04.2026 23:14 Відповісти
+4
... Зима близько....якийсь "Гра престолів". Що серiал мутував?!)) нам iнший показували. Там був хлопець з народу на лясiку.
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15.04.2026 23:11 Відповісти
+3
Хай телемарафоном спробує збивати. Незламна дурість потужної дібільності.
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15.04.2026 23:38 Відповісти

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