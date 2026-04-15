Україна просить партнерів передати ракети Patriot до листопада: "Зима близько"
Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом до листопада передати ракети для систем Patriot та профінансувати закупівлю сучасних ракет PAC-3 для посилення протиповітряної оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони України.
У відомстві наголосили, що на тлі наближення зимового періоду критично важливо посилити захист українських міст від російських ракетних ударів.
Заклик до партнерів щодо посилення ППО
У Міністерстві оборони підкреслили, що Україна потребує оперативного постачання ракет до систем Patriot, які можуть бути передані зі складів міжнародних партнерів, а також додаткового фінансування для закупівлі сучасних перехоплювачів PAC-3.
"Зима близько: наші мирні міста не мають замерзати через російський ракетний терор. Україна закликає партнерів до листопада передати ракети Patriot зі складів та профінансувати закупівлю сучасних ракет PAC-3", — зазначили у повідомленні Міноборони.
У відомстві додали, що своєчасне посилення протиповітряної оборони є ключовим фактором захисту цивільної інфраструктури та енергетичної системи України.
- Раніше Зеленський поскаржився на негативний вплив війни в Ірані на мирні зусилля та постачання партнерами зброї Україні. За його словами, в Україні такий дефіцит системи протиракетної оборони Patriot, що "гірше бути не може".
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