У нас зараз такий дефіцит ракет Patriot, що гірше бути не може, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський поскаржився на негативний вплив війни в Ірані на мирні зусилля та постачання партнерами зброї Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ.
США сфокусовані на Ірані
Він зазначив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не мають часу на врегулювання війни Росії проти України через конфлікт США з Іраном.
"Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну", - констатував він і наголосив, що війна з Іраном негативно впливає на Україну і є викликом для всього світу - не лише для США та Ізраїлю.
"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - сказав президент, маючи на увазі, передусім, системи протиракетної оборони Patriot.
У нас зараз такий дефіцит, що гірше бути не може", - заявив він.
Що передувало?
- Раніше Зеленський, коментуючи затримку поставок ракет до Patriot, зазначав, що ми можемо мати такі проблеми у найближчому майбутньому.
- Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
- 10 березня президент Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".
- 10 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибула нова партія ракет для Patriot.
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