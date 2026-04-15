У нас зараз такий дефіцит ракет Patriot, що гірше бути не може, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поскаржився на негативний вплив війни в Ірані на мирні зусилля та постачання партнерами зброї Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США сфокусовані на Ірані

Він зазначив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не мають часу на врегулювання війни Росії проти України через конфлікт США з Іраном.

"Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну", - констатував він і наголосив, що війна з Іраном негативно впливає на Україну і є викликом для всього світу - не лише для США та Ізраїлю.

Також читайте: Цими днями до України прибула нова партія ракет до Patriot, - Зеленський

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - сказав президент, маючи на увазі, передусім, системи протиракетної оборони Patriot.

У нас зараз такий дефіцит, що гірше бути не може", - заявив він.

Що передувало?

Також читайте: Попри війну в Ірані поставки ракет до Patriot поки не припинялися, - Зеленський