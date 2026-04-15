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У нас зараз такий дефіцит ракет Patriot, що гірше бути не може, - Зеленський

Ракети patriot для України

Президент України Володимир Зеленський поскаржився на негативний вплив війни в Ірані на мирні зусилля та постачання партнерами зброї Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

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США сфокусовані на Ірані

Він зазначив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не мають часу на врегулювання війни Росії проти України через конфлікт США з Іраном.

"Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну", - констатував він і наголосив, що війна з Іраном негативно впливає на Україну і є викликом для всього світу - не лише для США та Ізраїлю.

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"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - сказав президент, маючи на увазі, передусім, системи протиракетної оборони Patriot.

У нас зараз такий дефіцит, що гірше бути не може", - заявив він.

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Patriot (535) війна в Україні (8782)
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Топ коментарі
+68
той випадок коли навіть платити за інформацію не потрібно, корисний ідіот безкоштовно все сам зробить
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15.04.2026 11:27 Відповісти
+50
Це до кого сигнал?
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15.04.2026 11:26 Відповісти
+36
Відрапортував патрушеву, можна гатити ракетами по містах, збивати нічим! 🤬
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15.04.2026 11:30 Відповісти

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