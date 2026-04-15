У нас сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность в связи с негативным влиянием войны в Иране на мирные усилия и поставки оружия Украине со стороны партнеров.

Об этом он рассказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

США сосредоточены на Иране

Он отметил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не имеют времени на урегулирование войны России против Украины из-за конфликта США с Ираном.

"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", - констатировал он и подчеркнул, что война с Ираном негативно влияет на Украину и является вызовом для всего мира - не только для США и Израиля.

"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", - сказал президент, имея в виду, прежде всего, системы противоракетной обороны Patriot.

У нас сейчас такой дефицит, что хуже быть не может", - заявил он.

Что предшествовало?

