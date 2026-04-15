У нас сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность в связи с негативным влиянием войны в Иране на мирные усилия и поставки оружия Украине со стороны партнеров.
Об этом он рассказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.
США сосредоточены на Иране
Он отметил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не имеют времени на урегулирование войны России против Украины из-за конфликта США с Ираном.
"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", - констатировал он и подчеркнул, что война с Ираном негативно влияет на Украину и является вызовом для всего мира - не только для США и Израиля.
"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", - сказал президент, имея в виду, прежде всего, системы противоракетной обороны Patriot.
У нас сейчас такой дефицит, что хуже быть не может", - заявил он.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский, комментируя задержку поставок ракет для Patriot, отмечал, что у нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем.
- Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
- 10 марта президент Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
- 10 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot.
Особливо коли ти навіщось патякаєш на весь світ що в тебе чогось дуже не вистачає...
а як тут раділи незаконній, терористичній війні сша та ізраїлю проти Ірану
