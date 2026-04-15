РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10494 посетителя онлайн
Новости Ракеты к Patriot для Украины Ракеты к Patriot
2 230 44

У нас сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность в связи с негативным влиянием войны в Иране на мирные усилия и поставки оружия Украине со стороны партнеров.

Об этом он рассказал в интервью ZDF, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США сосредоточены на Иране

Он отметил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не имеют времени на урегулирование войны России против Украины из-за конфликта США с Ираном.

"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", - констатировал он и подчеркнул, что война с Ираном негативно влияет на Украину и является вызовом для всего мира - не только для США и Израиля.

Читайте также: На днях в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot, - Зеленский

"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", - сказал президент, имея в виду, прежде всего, системы противоракетной обороны Patriot.

У нас сейчас такой дефицит, что хуже быть не может", - заявил он.

Что предшествовало?

Читайте также: Несмотря на войну в Иране, поставки ракет для Patriot пока не прекращались, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23944) Patriot (433) война в Украине (8049)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
той випадок коли навіть платити за інформацію не потрібно, корисний ідіот безкоштовно все сам зробить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:27 Ответить
+12
Відрапортував патрушеву, можна гатити ракетами по містах, збивати нічим! 🤬
показать весь комментарий
15.04.2026 11:30 Ответить
+10
Шо у розумного в умі, то у дурня на язиці!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Зеленському!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:24 Ответить
ты, хоть гайку от ракеты привёз в Украину, "специалист" хезать с дивана!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:49 Ответить
Це до кого сигнал?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:26 Ответить
показать весь комментарий
Це не ідіотизм, це або свідомий злив інформації, або дезінформація, а враховуючи як було злито операцію по вагнерівцях, відрапортовано про розмінований Чонгар під телекамери, розпатякано по всіх кутках про контрнаступ про дезінформацію і в цьому випадку мови немає.
показать весь комментарий
15.04.2026 12:03 Ответить
показать весь комментарий
Про це обов'язково пи.дити на усі боки?..
показать весь комментарий
15.04.2026 11:28 Ответить
Відрапортував патрушеву, можна гатити ракетами по містах, збивати нічим! 🤬
показать весь комментарий
Поки найшашличніший поїхав в турне.
показать весь комментарий
15.04.2026 12:12 Ответить
Дякуємо! 🤬Доїздився по світу, **********! Грошей не дають, озброєння не дають. Все по оманському плану, знищити українців!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:28 Ответить
ты, сколько оружия "добыл" для ЗСУ??
показать весь комментарий
15.04.2026 11:51 Ответить
Я кацапської мови не розумію, бот подоляцкуий!
показать весь комментарий
15.04.2026 12:07 Ответить
Та скажіть хтось цьому балакучому про те що завжди може бути гірше ніж є.
Особливо коли ти навіщось патякаєш на весь світ що в тебе чогось дуже не вистачає...
показать весь комментарий
15.04.2026 11:29 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:29 Ответить
Президент України Володимир Зеленський поскаржився на негативний вплив війни в Ірані на мирні зусилля та постачання партнерами зброї Україні.

а як тут раділи незаконній, терористичній війні сша та ізраїлю проти Ірану
показать весь комментарий
15.04.2026 11:29 Ответить
У нас профіцит тебе, що гірше не може.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:29 Ответить
Що буде якщо дикуни нападуть на цивілізований світ, якщо все що є, це ракети Петріот, які закінчилися через два тижні в Ірані?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:31 Ответить
Напомните мне, когда дикуны нападали на цивилизованный свiт? По-моему никогда.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:39 Ответить
Поросіянськая ********* на Україну в 2014. І далі беріть цю, так звану, країну за весь її період аж до нашестя татаро-монголів і до створення села москва в 1147 році. Ці дикуни так і не стали цивілізацією. Зате весь час воювали і воюють.
показать весь комментарий
15.04.2026 12:16 Ответить
Запрошення москальських ракет по Конченій-заспі?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:32 Ответить
10 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибула нова партія ракет для Patriot. Джерело: https://censor.net/ua/n3610601
показать весь комментарий
15.04.2026 11:32 Ответить
"гірше бути не може" - це особиста діяльність і відповідальніст "зе" того.хто у 2019 році клявся(буде краще набагато від того "гіршого" .що воно бачило в діях Петра...
показать весь комментарий
15.04.2026 11:38 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:42 Ответить
Так ти ж придурок сам оголошував мірні переговори і перемир'я, то навіщо тобі ракети? У Тромба і Європи логіка проста, якщо хочеш міру то забрати в тебе зброю і наступить мір.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:42 Ответить
Коли хрипате падло затулить свій писок..бажано назавжди..
показать весь комментарий
15.04.2026 11:43 Ответить
з муйлушою у прикуп
показать весь комментарий
15.04.2026 11:44 Ответить
Невже оманський лiдор вводить муйлушу в оману. А то може здатися, шо захникав, щоби виправдатися перед черговою здачею територiй. А так гучно, так гучно було на передвиборчiй , мовляв, коли б я був президентом, нi здачi Криму не сталося б, нi будь-якоi iншоi територii.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:43 Ответить
Зате дефіциту чесності, розуму та моралі у тебе ніколи не було - не ходовий "товар"!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:44 Ответить
алеж ще вчора цей довбо-підар казав що тепер ми готови відбивати будь які атаки
показать весь комментарий
15.04.2026 11:45 Ответить
Бляха,а чья же это работа организовать поставки оружия и финмощи,кто этим не занимается и тратит время на подписание законов,где будут давать восемь лет за разговоры о чудесном средиземноморском народе.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:46 Ответить
звучить як запрошення летіти, але там добре знають, що на них вистачить і не тільки Patriot.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:47 Ответить
І що?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:49 Ответить
Розкажи, дурко, москалям, чого ще нам бракує
показать весь комментарий
15.04.2026 11:50 Ответить
Цей зелений ідіот точно на пуйла грає, і хтось скаже що в нього немає ніяких домовленостей з ним?! Вибори в 2019 , гірше і уявити не можна, але на жаль це жахлива реальність.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:50 Ответить
диванные гниды, за свою никчемную жизнь не видевшие даже гайки от ракет "Patriot", "обвиняют" Зеленского что тот "не обеспечил"! бывают ли ещё на свете подлее экземпляры, что собрались тут??
показать весь комментарий
15.04.2026 11:57 Ответить
спроси у Червинского и Залужного кто такой этот зелебздун-иуда неукраинская
показать весь комментарий
15.04.2026 12:03 Ответить
В нас немає спеціалістів, щоб, маючи зразок, зробити клон (як це давно практикують китайці та як це раніше робили в СРСР)?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:57 Ответить
Закрийте йому рот, або виключіть звук. ****** зелений.
показать весь комментарий
15.04.2026 11:58 Ответить
Що це як не запрошення оркам бити балістикою по Україні?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:59 Ответить
Сумщині похер на петріоти, як Кийову похер на КАБи
показать весь комментарий
15.04.2026 12:13 Ответить
Юстас-Алєксу ... В даному випадку Буратіно-Лукову Отправляйтє подаркі таможня дайот добро
показать весь комментарий
15.04.2026 12:16 Ответить
Якщо гірше бути не може то ракет до патріотів нуль... менше аніж нуль бути не може...
показать весь комментарий
15.04.2026 12:18 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 12:22 Ответить
 
 