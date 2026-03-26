Несмотря на войну в Иране, поставки ракет для Patriot пока не прекращались, - Зеленский

Несмотря на войну на Ближнем Востоке, администрация президента США Дональда Трампа пока не прекращала поставки Украине ракет для систем противоракетной обороны Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Поставки не прекращались

Так, после интенсивных российских атак на Украину в среду Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за сохранение поставок ракет для Patriot, несмотря на повышенный спрос на них из-за конфликта в Персидском заливе.

Ранее украинские чиновники выражали опасения, что поставки американских ракет для Patriot – единственных ракет в украинском арсенале, способных сбивать российские баллистические ракеты, – прекратятся из-за иранского конфликта.

"Поставки нам не прекращались. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Но эта поставка ракет не настолько велика, как нам нужно", – отметил Зеленский.

Удары вглубь России

В то же время, по словам президента, Украина достигла прогресса в производстве собственных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, что позволяет ей наносить удары вглубь России в ответ на российские бомбардировки украинских городов.

