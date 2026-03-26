Попри війну в Ірані поставки ракет до Patriot поки не припинялися, - Зеленський

Попри війну на Близькому Сході адміністрація президента США Дональда Трампа поки не припиняла постачання Україні ракет до систем протиракетної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

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Поставки не припинялися

Так, після інтенсивних російських атак на Україну в середу Зеленський подякував адміністрації Трампа за збереження поставок ракет до Patriot, попри підвищений попит на них через конфлікт у Перській Затоці.

Раніше українські посадовці висловлювали побоювання, що поставки американських ракет до Patriot – єдиних ракет в українському арсеналі, здатних збивати російські балістичні ракети, – припиняться через іранський конфлікт.

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"Поставки нам не припинялися. Я дуже вдячний президенту Трампу і його команді. Але ця поставка ракет не настільки велика, як нам потрібно", – зазначив Зеленський.

Удари вглиб Росії

Водночас, за словами президента, Україна досягла прогресу у виробництві власних ракет дальнього радіуса дії і безпілотників, що дозволяє їй завдавати удару вглиб Росії у відповідь на російські бомбардування українських міст.

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