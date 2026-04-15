Украина просит партнеров передать ракеты Patriot до ноября: "Зима близко"

Украина обратилась к международным партнерам с призывом до ноября передать ракеты для систем Patriot и профинансировать закупку современных ракет PAC-3 для укрепления противовоздушной обороны.

Как сообщает об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне приближения зимнего периода критически важно усилить защиту украинских городов от российских ракетных ударов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На днях в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot, - Зеленский

Призыв к партнерам об усилении ПВО

В Министерстве обороны подчеркнули, что Украина нуждается в оперативной поставке ракет для систем Patriot, которые могут быть переданы со складов международных партнеров, а также в дополнительном финансировании для закупки современных перехватчиков PAC-3.

"Зима близко: наши мирные города не должны замерзать из-за российского ракетного террора. Украина призывает партнеров до ноября передать ракеты Patriot со складов и профинансировать закупку современных ракет PAC-3", — отметили в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что своевременное усиление противовоздушной обороны является ключевым фактором защиты гражданской инфраструктуры и энергетической системы Украины.

Ранее Зеленский пожаловался на негативное влияние войны в Иране на мирные усилия и поставки оружия Украине партнерами. По его словам, в Украине такой дефицит системы противоракетной обороны Patriot, что "хуже быть не может".

Читайте также: Пентагон наращивает производство ракет Patriot: инвестируют 4,7 млрд долларов