Украина просит партнеров передать ракеты Patriot до ноября: "Зима близко"
Украина обратилась к международным партнерам с призывом до ноября передать ракеты для систем Patriot и профинансировать закупку современных ракет PAC-3 для укрепления противовоздушной обороны.
Как сообщает об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.
В ведомстве подчеркнули, что на фоне приближения зимнего периода критически важно усилить защиту украинских городов от российских ракетных ударов.
Призыв к партнерам об усилении ПВО
В Министерстве обороны подчеркнули, что Украина нуждается в оперативной поставке ракет для систем Patriot, которые могут быть переданы со складов международных партнеров, а также в дополнительном финансировании для закупки современных перехватчиков PAC-3.
"Зима близко: наши мирные города не должны замерзать из-за российского ракетного террора. Украина призывает партнеров до ноября передать ракеты Patriot со складов и профинансировать закупку современных ракет PAC-3", — отметили в сообщении Минобороны.
В ведомстве добавили, что своевременное усиление противовоздушной обороны является ключевым фактором защиты гражданской инфраструктуры и энергетической системы Украины.
- Ранее Зеленский пожаловался на негативное влияние войны в Иране на мирные усилия и поставки оружия Украине партнерами. По его словам, в Украине такой дефицит системы противоракетной обороны Patriot, что "хуже быть не может".
