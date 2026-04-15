Украина просит партнеров передать ракеты Patriot до ноября: "Зима близко"

Украина просит поставить к осени системы Patriot

Украина обратилась к международным партнерам с призывом до ноября передать ракеты для систем Patriot и профинансировать закупку современных ракет PAC-3 для укрепления противовоздушной обороны.

Как сообщает   об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне приближения зимнего периода критически важно усилить защиту украинских городов от российских ракетных ударов.

Призыв к партнерам об усилении ПВО

В Министерстве обороны подчеркнули, что Украина нуждается в оперативной поставке ракет для систем Patriot, которые могут быть переданы со складов международных партнеров, а также в дополнительном финансировании для закупки современных перехватчиков PAC-3.

"Зима близко: наши мирные города не должны замерзать из-за российского ракетного террора. Украина призывает партнеров до ноября передать ракеты Patriot со складов и профинансировать закупку современных ракет PAC-3", — отметили в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что своевременное усиление противовоздушной обороны является ключевым фактором защиты гражданской инфраструктуры и энергетической системы Украины.

нам до зими 2027 рочку треба. Там буде спад. Грошикiв бiльше не буде.
15.04.2026 22:53 Ответить
Передадут - може - якась безнадьога з цими ракетами - по Ірану вистріляли
15.04.2026 22:55 Ответить
... Зима близько....якийсь "Гра престолів". Що серiал мутував?!)) нам iнший показували. Там був хлопець з народу на лясiку.
15.04.2026 23:11 Ответить
Прям джон мать его сноу. Еврейский.
15.04.2026 23:14 Ответить
згадав Гоблiнський переклад)
15.04.2026 23:18 Ответить
 
 