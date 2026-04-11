Новости Ракеты к Patriot
771 9

Пентагон наращивает производство ракет Patriot: инвестируют 4,7 млрд долларов

Ключевой элемент систем ПВО США и союзников

Пентагон заключил рекордную сделку с Lockheed Martin на ускоренное производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Решение принято после семилетнего соглашения с Министерством обороны США о более чем трехкратном увеличении годовых объемов выпуска.

PAC-3 MSE используется в качестве основного перехватчика в системе противовоздушной обороны армии США для борьбы с ракетами средней и большой дальности. Она также является важной составляющей защиты Вашингтона и союзных стран.

Важная роль для Украины

Отмечается, что Украина полагается на эти ракеты для защиты энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ударов. В то же время поставки PAC-3 MSE существенно ограничились из-за высокого уровня использования в других регионах, в частности при отражении ракетных атак в Персидском заливе, связанных с иранскими ударами.

Боротися з наслідками замість того, щоб знищити причину - така собі радість. А збивати дрони й крилаті ракети за допомогою РАС-3 - чистий дебілізм. Зате доня в шоколаді.
11.04.2026 10:11 Ответить
Всі люди цього світу це дебіли. Інакше б вони не перетворили Рай на Землі на Пекло, щоб потім мріяти що після смерті вони попадуть в якийсь інший Рай.
11.04.2026 10:26 Ответить
всегда найдётся нация, считающая себя титульнее других. отсюда все беды
11.04.2026 10:55 Ответить
війна в Ірані йде якраз за знищення причин, вдало чи ні .
11.04.2026 10:34 Ответить
Ніякої війни в Ірані немає. Їх тупо дистанційно ******** і обстрілюють ракетами. Це не знищує причину, а навпаки посилює бажання помсти бо їх фактично безкарно знищують. Причина це віра - Іслам шиїтського розливу. Вони посміли не любити США і ненавидіти Ізраїль. Всі загиблі проголошуються "мучениками" і потребують помсти. Трамп, схоже, прагнув масштабувати 11 вересня...
11.04.2026 11:31 Ответить
Пройшло майжк непоміченим, але після візиту зеленського до Іспанії були підписані важливі угоди між КБ "Луч" і "Радіонікс" та інженерно-технологічною групою "Sener". До угоди також приєдналася компанія "Firepoint". Йдеться про спільну розробку української ЗРК "Корал", яка має перехоплювати в тому числі і балістику:

https://defence-ua.com/news/**********************************************************************************************************************-22269.html
11.04.2026 10:30 Ответить
Щас Рыжий-Ап ******** как раньше ******* про "Кольчугу" мол Фламингом сбили святой пепелец Донни Святотерпца, а тут Миндич с козырей заходит, говорит, дядя ты чем с утра вмазался или не вмазался, ФЛАМИНГО не сущестует, Уася.
11.04.2026 10:34 Ответить
Ці ракети збивають балістику. І їх має бути вдосталь
11.04.2026 10:30 Ответить
Ні, Ваня. Їх буде не вистачати. Так задумано - "Єшьтє Кіса, но учтітє за каждий скормлєний вам вітамін я потрєбую с вас масу мєлкіх услуг".
11.04.2026 11:35 Ответить
 
 