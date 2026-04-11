Пентагон наращивает производство ракет Patriot: инвестируют 4,7 млрд долларов
Пентагон заключил рекордную сделку с Lockheed Martin на ускоренное производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Решение принято после семилетнего соглашения с Министерством обороны США о более чем трехкратном увеличении годовых объемов выпуска.
PAC-3 MSE используется в качестве основного перехватчика в системе противовоздушной обороны армии США для борьбы с ракетами средней и большой дальности. Она также является важной составляющей защиты Вашингтона и союзных стран.
Важная роль для Украины
Отмечается, что Украина полагается на эти ракеты для защиты энергетической и военной инфраструктуры от баллистических ударов. В то же время поставки PAC-3 MSE существенно ограничились из-за высокого уровня использования в других регионах, в частности при отражении ракетных атак в Персидском заливе, связанных с иранскими ударами.
