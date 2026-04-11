УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10874 відвідувача онлайн
Новини Ракети до Patriot
2 039 15

Пентагон нарощує виробництво ракет Patriot: інвестують 4,7 млрд доларів

Ключовий елемент систем ППО США та союзників

Пентагон уклав рекордну угоду з Lockheed Martin для прискореного виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення ухвалене після семирічної угоди з Міністерством оборони США щодо більш ніж трикратного збільшення річних обсягів випуску.

PAC-3 MSE використовується як основний перехоплювач у системі протиповітряної оборони армії США для боротьби з ракетами середньої та великої дальності. Вона також є важливою складовою захисту Вашингтона та союзних країн.

Важлива роль для України

Зазначається, що Україна покладається на ці ракети для захисту енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ударів. Водночас постачання PAC-3 MSE суттєво обмежилися через високий рівень використання в інших регіонах, зокрема під час відбиття ракетних атак у Перській затоці, пов’язаних з іранськими ударами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цими днями до України прибула нова партія ракет до Patriot, - Зеленський

Автор: 

США (26954) Україна (7647) Patriot (534)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Всі люди цього світу це дебіли. Інакше б вони не перетворили Рай на Землі на Пекло, щоб потім мріяти що після смерті вони попадуть в якийсь інший Рай.
показати весь коментар
11.04.2026 10:26 Відповісти
+4
Пройшло майжк непоміченим, але після візиту зеленського до Іспанії були підписані важливі угоди між КБ "Луч" і "Радіонікс" та інженерно-технологічною групою "Sener". До угоди також приєдналася компанія "Firepoint". Йдеться про спільну розробку української ЗРК "Корал", яка має перехоплювати в тому числі і балістику:

https://defence-ua.com/news/**********************************************************************************************************************-22269.html
показати весь коментар
11.04.2026 10:30 Відповісти
+3
Ці ракети збивають балістику. І їх має бути вдосталь
показати весь коментар
11.04.2026 10:30 Відповісти

Завантаження...

 
 