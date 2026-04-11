Пентагон нарощує виробництво ракет Patriot: інвестують 4,7 млрд доларів

Пентагон уклав рекордну угоду з Lockheed Martin для прискореного виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

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Рішення ухвалене після семирічної угоди з Міністерством оборони США щодо більш ніж трикратного збільшення річних обсягів випуску.

PAC-3 MSE використовується як основний перехоплювач у системі протиповітряної оборони армії США для боротьби з ракетами середньої та великої дальності. Вона також є важливою складовою захисту Вашингтона та союзних країн.

Важлива роль для України

Зазначається, що Україна покладається на ці ракети для захисту енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ударів. Водночас постачання PAC-3 MSE суттєво обмежилися через високий рівень використання в інших регіонах, зокрема під час відбиття ракетних атак у Перській затоці, пов’язаних з іранськими ударами.

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