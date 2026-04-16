Ворог знову атакує Київ: БпЛА влетів у 18-поверхівку
Вранці 16 квітня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Київ. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Подільському районі столиці. Дрон летів на дуже низькій висоті та фактично врізався у 18-поверхівку.
На місце події одразу вирушили екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Що передувало?
У ніч на 16 квітня російські війська атакували Київ ракетами. У столиці лунали вибухи, працювала ППО, виникли пожежі та зафіксовані руйнування в кількох районах.
У Подільському районі влучання та руйнування спричинили пожежу в житловому будинку, з-під завалів дістали людей. Також фіксувалися падіння уламків у Шевченківському та Оболонському районах.
За попередніми даними, загинули п'ятеро людей.
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