Ворог знову атакує Київ: БпЛА влетів у 18-поверхівку

Вранці 16 квітня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Київ. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його словами, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Подільському районі столиці. Дрон летів на дуже низькій висоті та фактично врізався у 18-поверхівку.

На місце події одразу вирушили екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Що передувало?

У ніч на 16 квітня російські війська атакували Київ ракетами. У столиці лунали вибухи, працювала ППО, виникли пожежі та зафіксовані руйнування в кількох районах.

У Подільському районі влучання та руйнування спричинили пожежу в житловому будинку, з-під завалів дістали людей. Також фіксувалися падіння уламків у Шевченківському та Оболонському районах.

За попередніми даними, загинули п'ятеро людей.