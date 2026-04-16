Враг снова атакует Киев: БПЛА врезался в 18-этажку
Утром 16 апреля российские войска совершили очередной воздушный удар по Киеву. В столице действовали силы противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, вражеский беспилотник попал в жилой дом в Подольском районе столицы. Дрон летел на очень низкой высоте и фактически врезался в 18-этажку.
На место происшествия сразу выехали экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Что предшествовало?
В ночь на 16 апреля российские войска атаковали Киев ракетами. В столице раздавались взрывы, работала ПВО, возникли пожары и зафиксированы разрушения в нескольких районах.
В Подольском районе попадания и разрушения вызвали пожар в жилом доме, из-под завалов достали людей. Также фиксировались падения обломков в Шевченковском и Оболонском районах.
По предварительным данным, погибли пять человек.
