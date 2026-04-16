Рашисты нанесли удар по Черкасской области: есть последствия для промышленной инфраструктуры
Российские оккупанты атаковали Черкасскую область, что привело к повреждениям промышленной инфраструктуры.
Об этом заявил глава области Игорь Табурец, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Из-за падения обломков и взрывной волны есть последствия для промышленной инфраструктуры: обследование продолжается. В одном случае у нас был пожар – его оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.
Во время последних тревог силами и средствами ПВО, нашими мобильными огневыми группами обезврежено 4 российских ракеты и 30 БПЛА.
Обошлось без пострадавших.
Что предшествовало?
- Россияне атаковали Киев, в результате чего погибли 4 человека, в том числе ребенок. Пострадали почти 50 человек.
- В Харькове в результате атаки "шахидов" двое пострадавших.
- Также РФ массированно атаковала Одессу, в результате чего погибли 8 человек.
- Три человека рашисты убили в Днепре.
- ПВО уничтожила 667 целей из 703 выпущенных россиянами.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль