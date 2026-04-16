Рашисты нанесли удар по Черкасской области: есть последствия для промышленной инфраструктуры

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область, что привело к повреждениям промышленной инфраструктуры.

Об этом заявил глава области Игорь Табурец, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Из-за падения обломков и взрывной волны есть последствия для промышленной инфраструктуры: обследование продолжается. В одном случае у нас был пожар – его оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

Во время последних тревог силами и средствами ПВО, нашими мобильными огневыми группами обезврежено 4 российских ракеты и 30 БПЛА.

Обошлось без пострадавших.

Читайте: Враг снова атакует Киев: БПЛА врезался в 18-этажку

Читайте: Более 5 тыс. абонентов остались без электричества в результате атаки РФ на энергообъект в Черниговской области