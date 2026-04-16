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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки ворожої атаки на Київ: загиблі, десятки поранених і руйнування. ФОТОрепортаж

У Києві триває ліквідація наслідків російських атак. Станом на 8 ранку 16 квітня 2026 року у столиці внаслідок комбінованої атаки РФ відомо про чотирьох загиблих. Постраждали щонайменше 54 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили у прокуратурі Києва.

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"Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців", - йдеться в повідомленні.

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Удари по цивільній інфраструктурі

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.

Змінено рух тролейбусів і автобусів через наслідки нічної атаки

У столиці тимчасово змінили рух громадського транспорту через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької після пошкоджень внаслідок нічної російської атаки, про це повідомили в КМДА.

  • тролейбуси № 4, 5, 26 та 35 курсують за зміненою схемою - від пл. Українських Героїв, ст. м. "Нивки" та вул. Кадетський Гай до пл. Валерія Марченка.

На маршрут № 28 додатково вивели більше тролейбусів.

  • автобуси № 32 та 36ТР рухаються зміненими маршрутами через вул. Данила Щербаківського, Стеценка, Газопровідну, просп. Георгія Гонгадзе та просп. Європейського Союзу з подальшим курсуванням за основними схемами.

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Наслідки удару РФ

Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ
Атака на Київ: 4 загиблих і понад 50 постраждалих після удару РФ

Автор: 

Київ (21166) обстріл (35247) Повітряні атаки на Київ (1060)
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Топ коментарі
+11
А по конченій-заспі чому не прилетіло, там що усі свої для кремлядєЙ?
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16.04.2026 08:49 Відповісти
+10
Співчуття рідним і близьким загиблих,швидкого одужання потерпілим Але в серці лють і ненависть до варварів --кацапів не вщухає. Не меньша зневага і лють до наших гнид,які наводять на цілі--це такі ж покидьки як і в кацапії А іще тако ж зневага до "наших" сцикунів,які ховаються і не захищають своїх дітей,дружин,батьків А ще і тих баранів,лохів, "какая разніца"--котрі вибрали цю мерзенну владу.
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16.04.2026 09:32 Відповісти
+9
Поки на мАскву не полетять бумеранги, толку не буде ☝🤨
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16.04.2026 08:59 Відповісти

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