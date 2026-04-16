Наслідки ворожої атаки на Київ: загиблі, десятки поранених і руйнування. ФОТОрепортаж
У Києві триває ліквідація наслідків російських атак. Станом на 8 ранку 16 квітня 2026 року у столиці внаслідок комбінованої атаки РФ відомо про чотирьох загиблих. Постраждали щонайменше 54 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Києва.
"Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка – у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.
Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців", - йдеться в повідомленні.
Удари по цивільній інфраструктурі
Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.
Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.
Змінено рух тролейбусів і автобусів через наслідки нічної атаки
У столиці тимчасово змінили рух громадського транспорту через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької після пошкоджень внаслідок нічної російської атаки, про це повідомили в КМДА.
- тролейбуси № 4, 5, 26 та 35 курсують за зміненою схемою - від пл. Українських Героїв, ст. м. "Нивки" та вул. Кадетський Гай до пл. Валерія Марченка.
На маршрут № 28 додатково вивели більше тролейбусів.
- автобуси № 32 та 36ТР рухаються зміненими маршрутами через вул. Данила Щербаківського, Стеценка, Газопровідну, просп. Георгія Гонгадзе та просп. Європейського Союзу з подальшим курсуванням за основними схемами.
Наслідки удару РФ
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