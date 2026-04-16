Последствия вражеской атаки на Киев: погибшие, десятки раненых и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве продолжается ликвидация последствий российских атак. По состоянию на 8 утра 16 апреля 2026 года в столице в результате комбинированной атаки РФ известно о четырёх погибших. Пострадали не менее 54 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Киева.
"Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина, – в Подольском районе. Еще двое людей погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.
Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев", — говорится в сообщении.
Удары по гражданской инфраструктуре
Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.
Всего в Киеве повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.
Изменено движение троллейбусов и автобусов из-за последствий ночной атаки
В столице временно изменили движение общественного транспорта из-за перекрытия участка на углу улиц Ивана Выговского и Северо-Сирецкой после повреждений в результате ночной российской атаки, об этом сообщили в КГГА.
- троллейбусы № 4, 5, 26 и 35 курсируют по измененной схеме - от пл. Украинских Героев, ст. м. "Нивки" и ул. Кадетский Гай до пл. Валерия Марченко.
На маршрут № 28 дополнительно вывели больше троллейбусов.
- автобусы № 32 и 36ТР движутся по измененным маршрутам через ул. Данила Щербаковского, Стеценко, Газопроводную, просп. Георгия Гонгадзе и просп. Европейского Союза с дальнейшим следованием по основным схемам.
Последствия удара РФ
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