Последствия вражеской атаки на Киев: погибшие, десятки раненых и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве продолжается ликвидация последствий российских атак. По состоянию на 8 утра 16 апреля 2026 года в столице в результате комбинированной атаки РФ известно о четырёх погибших. Пострадали не менее 54 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Киева.

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"Двое погибших, среди которых 12-летний ребенок и женщина, – в Подольском районе. Еще двое людей погибли в Оболонском районе, это охранники автосалона.

Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев", — говорится в сообщении.

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Удары по гражданской инфраструктуре

Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.

Всего в Киеве повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, отель, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ.

Изменено движение троллейбусов и автобусов из-за последствий ночной атаки

В столице временно изменили движение общественного транспорта из-за перекрытия участка на углу улиц Ивана Выговского и Северо-Сирецкой после повреждений в результате ночной российской атаки, об этом сообщили в КГГА.

троллейбусы № 4, 5, 26 и 35 курсируют по измененной схеме - от пл. Украинских Героев, ст. м. "Нивки" и ул. Кадетский Гай до пл. Валерия Марченко.

На маршрут № 28 дополнительно вывели больше троллейбусов.

автобусы № 32 и 36ТР движутся по измененным маршрутам через ул. Данила Щербаковского, Стеценко, Газопроводную, просп. Георгия Гонгадзе и просп. Европейского Союза с дальнейшим следованием по основным схемам.

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Последствия удара РФ































