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Новини Масований комбінований удар
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Росія робить ставку на війну та не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій, - Зеленський

У столиці внаслідок російського удару загинули 4 людини, серед них дитина. Постраждали понад 50 осіб

Остання масована атака Росії є черговим доказом того, що пом’якшення санкційного тиску є неприпустимим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами. Я вдячний тим у світі, хто працює з нами так і хто допомагає Україні вчасно, повноцінно та відчуваючи, що кожен прояв підтримки справді має значення для порятунку людей. Дякую Німеччині, Норвегії та Італії, з якими ми вже досягли нових домовленостей про підтримку нашої ППО. Працюємо з Нідерландами щодо додаткового постачання", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив,  що заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ. За його словами, Росія застосувала майже 700 дронів протягом дня, вечора напередодні та ночі, а також 19 балістичних ракет і крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістичних ударів була спрямована по Києву. Українським силам вдалося збити 636 безпілотників і частину ракет, однак не всі цілі були знищені.

"На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Серед загиблих – хлопчик, 12 років йому було. Мої співчуття рідним та близьким… Станом на цей час відомо і про 100 поранених через одну цю російську масовану атаку.

Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі "Рамштайну" та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для "петріотів" та інших систем. Очікую на доповідь за результатами", - наголосив Зеленський.

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Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.

У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.

В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 8 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.

У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) обстріл (35247) ППО (4298) росія (70928) Повітряні сили (3573)
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Топ коментарі
+8
Глобальна політика це одне, а зелений дурень це щось інше. Брехло, нездара та невіглас - прокляття України яке "мудрий нарід" обрав у 2019 вистріливши собі у скроню.
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16.04.2026 10:49 Відповісти
+5
Зато 73% ржуть бєз умолка.
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16.04.2026 11:01 Відповісти
+3
коли вже ця Zельона помийка захлопнеться
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16.04.2026 10:49 Відповісти

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